Olga Lidia Juárez Patiño hace historia: primera mujer en alcanzar el grado de General de Brigada en el Ejército Mexicano

La médica militar y directora del Hospital Militar de Especialidades de la Mujer y Neonatología rompe una barrera histórica en las Fuerzas Armadas, un ámbito donde los rangos más altos habían sido ocupados casi exclusivamente por hombres. Su ascenso abre camino a nuevas generaciones de mujeres en el Ejército.

Por. Daniela Plata

VICTORIA, Tamaulipas.- Por primera vez en la historia del Ejército Mexicano, una mujer ha alcanzado el grado de General de Brigada. Se trata de Olga Lidia Juárez Patiño, quien actualmente se desempeña como directora del Hospital Militar de Especialidades de la Mujer y Neonatología.

El ascenso marca un momento histórico dentro de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), ya que durante décadas los rangos más altos de las Fuerzas Armadas habían sido ocupados casi exclusivamente por hombres.

La trayectoria de Juárez Patiño se ha desarrollado principalmente en el ámbito de la medicina militar, donde ha destacado por su trabajo en la atención especializada a mujeres y recién nacidos, así como por su liderazgo al frente de uno de los hospitales militares más importantes en esta área.

Su nombramiento representa no solo un logro personal, sino también un paso significativo en la participación de las mujeres dentro de las instituciones castrenses, tradicionalmente dominadas por hombres.

Con este ascenso, su nombre queda registrado como la primera mujer en alcanzar el grado de General de Brigada en el Ejército Mexicano, abriendo camino para nuevas generaciones de mujeres dentro de las Fuerzas Armadas.