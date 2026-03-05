Presentan en Altamira el Plan México para impulsar el desarrollo económico regional

Dan a conocer el status del Polo de Desarrollo Económico para el Bienestar Altamira durante encuentro con empresarios y autoridades

Por. Óscar Figueroa

ALTAMIRA, TAMAULIPAS.- Con el objetivo de fortalecer el crecimiento económico y promover nuevas inversiones en la región, el alcalde de Altamira, Dr. Armando Martínez Manríquez, encabezó la presentación del Plan México en la Palapa de la Laguna del Champayán, donde participaron autoridades federales, estatales y representantes del sector empresarial.

Durante este espacio de diálogo se dio a conocer el estatus del Polo de Desarrollo Económico para el Bienestar Altamira, iniciativa estratégica que contempla tres etapas fundamentales: fase de formalización, fase de desarrollo y fase de inversión productiva.

Las autoridades informaron que actualmente se avanza en la fase de formalización, luego de que el pasado 18 de febrero de 2026 se firmó el convenio de colaboración entre el Gobierno del Estado de Tamaulipas y el Gobierno Federal, lo que permitirá avanzar hacia la conformación del fideicomiso que dará soporte al proyecto.

Asimismo, se exhortó a los inversionistas interesados en emprender proyectos industriales o de otro tipo en la zona a acercarse a la Secretaría de Economía del Gobierno de México, a fin de recibir acompañamiento en trámites y gestiones para facilitar la instalación de nuevas empresas.

En el encuentro también se presentó el predio destinado para el desarrollo del polo, con una extensión de 1,638 hectáreas, propiedad del Gobierno del Estado de Tamaulipas y ubicado en el puerto de Altamira, espacio que se proyecta como un punto clave para la atracción de inversión y generación de empleos.

El Plan México es una estrategia nacional impulsada por la presidenta de México, Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, que busca promover el desarrollo económico del país mediante metas claras, recursos asignados y una visión de crecimiento a largo plazo.

En la reunión estuvieron presentes el Lic. Vidal Llerenas Morales, subsecretario de Industria y Comercio de la Secretaría de Economía del Gobierno de México; la secretaria de Economía del Estado, Lic. Ninfa Cantú Deándar; la senadora Olga Sosa Ruiz, así como representantes del sector empresarial de la región.