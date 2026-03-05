Reconocen a CLCR entre las 100 mujeres líderes de México

La presidenta municipal de Nuevo Laredo, Carmen Lilia Canturosas Villarreal, fue incluida y reconocida en el encuentro “100 Mujeres Líderes”, convocado por el periódico El Universal y la Universidad Panamericana

La participación de la alcaldesa en este foro nacional refleja el posicionamiento que ha logrado como una de las mujeres con mayor liderazgo en el ámbito público, particularmente por el trabajo que ha encabezado al frente del Gobierno Municipal de Nuevo Laredo, donde ha impulsado una agenda orientada al desarrollo económico, el bienestar social y el fortalecimiento de la relación binacional con Estados Unidos.

La participación de la alcaldesa en este foro nacional refleja el posicionamiento que ha logrado como una de las mujeres con mayor liderazgo en el ámbito público, particularmente por el trabajo que ha encabezado al frente del Gobierno Municipal de Nuevo Laredo, donde ha impulsado una agenda orientada al desarrollo económico, el bienestar social y el fortalecimiento de la relación binacional con Estados Unidos.

En un contexto donde más del 40 por ciento de los puestos de liderazgo en México ya son ocupados por mujeres, el encuentro “100 Mujeres Líderes” se consolida como una plataforma que visibiliza el papel de quienes, desde distintos sectores, están marcando rumbo en la toma de decisiones y en la construcción de nuevas agendas públicas.

La alcaldesa, junto a figuras como Laura Itzel Castillo Juárez, presidenta del senado; Paola Rojas, periodista; Fernanda Llergo Bay, rectora general de la Universidad Panamericana; Romina Contreras, alcaldesa de Huixquilucan, entre otras mujeres, compartieron experiencias sobre la importancia de formar más liderazgos femeninos.

“Para mí es un honor compartir este espacio con mujeres que, desde distintos ámbitos, están haciendo historia y demostrando que el liderazgo femenino es una fuerza transformadora en la vida pública. Estos encuentros nos recuerdan que cuando las mujeres participamos y tomamos decisiones, se abren caminos de justicia, desarrollo y bienestar para nuestras comunidades”, señaló la alcaldesa.

Durante su gestión, Canturosas Villarreal ha promovido una visión estratégica de gobierno al reconocer el papel que Nuevo Laredo desempeña para la economía nacional, al ser el principal puerto terrestre de comercio exterior entre México y Estados Unidos. Bajo esta perspectiva, su administración ha impulsado proyectos orientados al fortalecimiento del comercio internacional, la infraestructura y la cooperación institucional con autoridades del estado de Texas, consolidando a la ciudad como un punto clave para la competitividad del país.

Este enfoque ha permitido proyectar una visión de gobierno con perspectiva de largo plazo, en la que el desarrollo de Nuevo Laredo se entiende no sólo como una prioridad local, sino como un componente fundamental para el crecimiento económico de México.

La lista de “100 Mujeres Líderes” incluye a féminas influyentes del ámbito político, social y cultural, entre ellas la primera ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen; la Fiscal General de la República de México, Ernestina Godoy; la activista Olimpia Coral Melo; la líder política venezolana María Corina Machado, así como artistas como Lila Downs y Kenia Os, entre otras.

“Este reconocimiento fortalece aún más mi compromiso de seguir trabajando con responsabilidad, sensibilidad y resultados por Nuevo Laredo y por todas las mujeres que cada día construyen un mejor futuro para nuestro país”, manifestó.

El evento, realizado en alianza con la Universidad Panamericana, incluyó una serie de conferencias y mesas de diálogo enfocadas en el liderazgo femenino, la innovación, la sostenibilidad y la formación de nuevas generaciones de liderazgos.

Con su inclusión en este encuentro, Carmen Lilia Canturosas se suma a una generación de mujeres que hoy impulsan cambios desde distintos espacios de decisión, consolidando el papel del liderazgo femenino en la vida pública y en el desarrollo del país.