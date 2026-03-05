Reporta CONAFOR 90% de control en incendio de Miquihuana

Por Antonio H. Mandujano

Expreso-La Razón

El incendio forestal que se mantiene activo desde hace más de diez días en la sierra del municipio de Miquihuana está cada vez más cerca de ser liquidado, de acuerdo con el más reciente reporte del Monitor de Tarjeta Diaria de Incendios de la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR).

Según el informe oficial, el siniestro ha consumido hasta el momento un total de 450 hectáreas, aunque los trabajos de combate han permitido avanzar de manera significativa en su contención.

El reporte señala que el incendio presenta un 90 por ciento de control y un 80 por ciento de liquidación, lo que significa que el fuego se encuentra prácticamente sofocado y bajo vigilancia por parte de las brigadas que permanecen en la zona para evitar reactivaciones.

Este siniestro, que ha mantenido en alerta a corporaciones de los tres niveles de gobierno durante más de diez días, ha sido atendido por brigadistas forestales, personal de diversas dependencias y una aeronave que desde el cielo ayuda a sofocar las llamas apoyando las labores por tierra.

Con el avance registrado en las últimas horas, las autoridades forestales estiman que el incendio podría quedar totalmente liquidado en los próximos días, una vez que se concluyan las labores de enfriamiento y verificación en los puntos donde aún persiste actividad.