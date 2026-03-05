Reseccionamiento electoral obligará a 5 mil ciudadanos de Ciudad Madero a actualizar su credencial

Por. Cynthia Gallardo

La Razón

CIUDAD MADERO, TAMAULIPAS.- Aproximadamente cinco mil ciudadanos de seis colonias de Ciudad Madero deberán modificar su credencial para votar debido al proceso de reseccionamiento electoral aplicado por el Instituto Nacional Electoral en el Distrito 08, informó la vocal del Registro Federal de Electores, Elvia Saucedo Martínez.

Explicó que el ajuste se realizó luego de que la sección electoral 0157 rebasara el límite permitido por la ley, que establece un mínimo de 100 y un máximo de tres mil electores por sección.

“Se tomó la decisión de reseccionar la sección 0157. Ya entró en vigor este reseccionamiento; se había mantenido igual debido al proceso electoral pasado, se mantuvo el mapeo geográfico electoral pero ya entró en vigor. Ya estamos invitando a la ciudadanía a que verifique su sección electoral. Si tienen la 0157 ya no les corresponde esa sección… tenemos un aproximado de 5 mil electores”

La funcionaria indicó que la ciudadanía deberá revisar su nueva sección electoral, que ahora se ubica en el rango de la 2292 a la 2296, lo que permitirá acercar las casillas a sus domicilios.

“El rango de su nueva sección es de la 2292 a la 2296 y mucha atención a quienes viven en estas colonias: licenciada Adriana González de Hernández, colonia Palafox, Ampliación Las Flores, colonia Vistahermosa, fraccionamiento 18 de Marzo y colonia Las Flores… ya su casilla electoral va a estar más cerca de su domicilio”

Saucedo Martínez expresó que en caso de que no actualice su credencial, la ciudadanía en esos sectores podrán votar en el próximo proceso electoral; sin embargo, su casilla podría ubicarse en otro punto distinto al habitual, lo que implicaría trasladarse a otra zona.

Dijo que hasta el momento sólo se han reimpreso 18 credenciales y que el instituto continuará difundiendo esta información a través de medios de comunicación y redes sociales para que los electores realicen el trámite correspondiente.