Retiran alimento para perros tras detectar salmonela, te decimos cuál

La salmonela puede afectar a perros y humanos mediante contacto con alimento contaminado o superficies expuestas.

MÉXICO.- Una alerta sanitaria encendió las alarmas en el mercado de alimentos para mascotas en Estados Unidos. La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés) informó sobre el retiro voluntario de un lote específico de golosinas para perros tras detectarse una posible contaminación con salmonela, una bacteria que puede afectar tanto a animales como a personas.

La empresa responsable es Elite Treats, LLC, con sede en Florida, que decidió retirar de forma preventiva el producto “Elite Treats Chicken Chips for Dogs” luego de que pruebas realizadas por un laboratorio externo identificaran riesgo potencial en un lote relacionado.

Hasta el momento, las autoridades señalaron que no se han confirmado casos de enfermedades asociadas con este retiro. Sin embargo, la medida busca evitar cualquier posible exposición a la bacteria, que puede transmitirse mediante el contacto directo con el alimento contaminado o con superficies que hayan estado en contacto con él.

Retiro de comida para perros

El retiro afecta exclusivamente a las bolsas negras y doradas de 177 gramos identificadas con el número de lote 24045 y fecha de caducidad abril de 2027. Estas golosinas fueron distribuidas en tiendas especializadas para mascotas en Alabama, Florida, Georgia, Carolina del Norte y Carolina del Sur.

De acuerdo con el aviso oficial, la contaminación fue detectada durante pruebas realizadas en un lote vinculado que no había sido comercializado. Aun así, la empresa optó por retirar de manera preventiva el lote que sí llegó a los consumidores.

La FDA recomendó a los dueños de mascotas dejar de utilizar inmediatamente el producto afectado y evitar venderlo, regalarlo o donarlo. También aconsejó desecharlo de forma segura para impedir que niños, otros animales o fauna silvestre tengan acceso a él.

Además, se pidió lavar y desinfectar cuidadosamente recipientes, tazones, utensilios y cualquier superficie que haya estado en contacto con las golosinas, ya que la bacteria puede sobrevivir en objetos domésticos y facilitar la propagación.

Para solicitar más información, gestionar un reembolso o cambiar el producto, los consumidores pueden comunicarse al correo electrónico proporcionado por la empresa: elite.treats@yahoo.com.

Salmonela en mascotas

La salmonela es una bacteria capaz de provocar infecciones gastrointestinales y, en casos graves, complicaciones sistémicas. En perros, los síntomas pueden incluir fiebre, vómitos, diarrea —a veces con sangre—, dolor abdominal, pérdida de apetito y letargo. En situaciones severas, la infección puede ser potencialmente mortal.

Sin embargo, algunos animales pueden estar infectados sin mostrar signos visibles, lo que incrementa el riesgo de transmisión dentro del hogar. Las mascotas portadoras pueden diseminar la bacteria a través de la saliva o las heces, contaminando pisos, muebles, utensilios y manos de los cuidadores.

En humanos, la salmonela puede manifestarse con náuseas, vómitos, diarrea, calambres abdominales y fiebre. En personas vulnerables —como niños pequeños, adultos mayores o individuos con sistemas inmunológicos debilitados— la bacteria puede generar complicaciones más serias, incluidas infecciones arteriales, irritación ocular o incluso endocarditis.

Las autoridades sanitarias subrayan la importancia de mantener medidas básicas de higiene: lavarse las manos después de manipular alimento para mascotas, limpiar adecuadamente los objetos del animal y acudir al médico o veterinario si se presentan síntomas compatibles con salmonelosis.

