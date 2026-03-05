Se desploma proyección del ciclo agrícola O-I por bajas cifras de siembra

Aunque el potencial de siembra en el valle de San Fernando y la frontera de Tamaulipas es de 759 mil 513 hectáreas, para este ciclo agrícola solo se estima sembrar 582 mil, según datos de los Distritos de Riego 025 y 026.

Por. Antonio H. Mandujano

TAMAULIPAS, MÉXICO.- El avance de siembras del ciclo agrícola Otoño-Invierno 2025-2026 en el norte de Tamaulipas registra un progreso moderado y, de mantenerse las proyecciones actuales, casi 180 mil hectáreas de la superficie potencial del norte del Estado podrían quedarse sin sembrar.

En una tabla de avance de siembras al cierre del mes de febrero brindada a Expreso por los Distritos de Riego 025 y 026, se detalla que desde el valle de San Fernando y por toda la frontera tamaulipeca, se cuenta con una superficie potencial de 759 mil 513 hectáreas, sin embargo para este ciclo se estima que se siembren 582 mil hectáreas, lo que representa una reducción considerable frente al potencial productivo.

Hasta la fecha de corte se reporta una superficie sembrada de 325 mil hectáreas, lo que equivale a 43 por ciento respecto al potencial total y 56 por ciento en relación con la superficie estimada para este ciclo agrícola.

Avance por zonas de temporal

En las áreas de temporal, los municipios de San Fernando, Méndez y Burgos concentran la mayor superficie con 145 mil hectáreas sembradas, lo que representa 54 por ciento del potencial y 69 por ciento de lo estimado.

En la zona integrada por Valle Hermoso, Matamoros y Río Bravo, se reportan 52 mil hectáreas establecidas, equivalente a 39 por ciento del potencial y 52 por ciento del estimado.

Mientras tanto, en Reynosa se contabilizan 37 mil hectáreas sembradas, con un avance del 48 por ciento respecto al potencial y 71 por ciento frente a la superficie proyectada.

Distritos de riego

En el Distrito de Riego 025, que abarca principalmente Valle Hermoso, Matamoros y Río Bravo, el avance es de 63 mil hectáreas sembradas, lo que representa 31 por ciento del potencial y 37 por ciento de la superficie estimada.

Por su parte, el Distrito de Riego 026 registra 28 mil hectáreas establecidas de las 50 mil programadas, equivalente a 37 por ciento del potencial y 56 por ciento del estimado.

Dentro de este distrito, el maíz presenta el mayor avance con 22 mil 500 hectáreas sembradas, es decir 90 por ciento de la superficie prevista, mientras que el sorgo apenas alcanza 5 mil 500 hectáreas, equivalente al 22 por ciento del programa.

Superficie que podría quedar sin sembrar

Las cifras muestran que, aunque aún hay superficie en proceso de establecimiento, la proyección oficial contempla sembrar 582 mil hectáreas de las 759 mil 513 disponibles, lo que implica que alrededor de 177 mil 513 hectáreas podrían quedarse sin cultivo durante este ciclo.

Además, considerando el avance actual, todavía faltarían por sembrarse cerca de 257 mil hectáreas para alcanzar la meta estimada, lo que refleja el reto que enfrenta el sector agrícola de la región en medio de las condiciones productivas de este ciclo.

Lejos de cumplir programa de siembras de la UARNT

Desafortunadamente, con todo lo expuesto anteriormente, el actual escenario contrasta con el programa de siembras del ciclo O-I 25-26 elaborado por la Unión Agrícola Regional del Norte de Tamaulipas (UARNT), que proyectaba una superficie total de 764 mil 278 hectáreas en los distritos de desarrollo rural de Díaz Ordaz, Control y San Fernando.

En ese plan agrícola se contemplaban 684 mil 925 hectáreas de sorgo, 55 mil 870 de maíz, 7 mil 611 de algodón y 15 mil 872 de otros cultivos, con una distribución regional de 143 mil 589 hectáreas en Díaz Ordaz, 333 mil 664 en la zona de Control y 287 mil 25 en San Fernando.

Sin embargo, al contrastar esas proyecciones con la superficie estimada actual de 582 mil hectáreas, se observa que la siembra podría coincide a más del 90% con la cifra expuesta al incio de este trabajo periodístico, pues con los datos de la UARNT, se detalla que 182 mil 278 hectáreas quedarían por debajo de lo que originalmente planteaba el programa agrícola de los productores, reflejando el impacto de las condiciones que enfrenta el campo en la región durante este ciclo.