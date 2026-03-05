Supervisan COMAPA SUR y Ayuntamiento de Tampico avance de obra en punto afectado por socavón en la colonia Laguna de la Puerta

La alcaldesa Mónica Villarreal destacó que esta obra representa la primera de las acciones que se desarrollarán en el municipio dentro de este programa

Por. Mario Prieto

TAMPICO, TAMAULIPAS.- El gerente general de COMAPA SUR, Francisco José González Casanova, acompañado por la alcaldesa de Tampico, Mónica Villarreal Anaya, realizó un recorrido de supervisión por la obra de rehabilitación del colector sanitario que se ejecuta en la colonia Laguna de la Puerta, como parte del Programa de Atención a Socavones impulsado por el Gobierno del Estado.

Durante la visita, las autoridades constataron el avance de los trabajos que se realizan en la calle México, entre Primera y Segunda Avenida, donde se lleva a cabo la rehabilitación de un colector sanitario de 15 pulgadas con una longitud de 95 metros lineales, obra que representa una inversión de 1 millón 57 mil 196 pesos y que se encuentra prácticamente concluida.

Esta acción forma parte del programa estatal para la atención de socavones, al que se destinan 105 millones de pesos para la zona conurbada y que contempla la intervención de 37 puntos en Tampico, con el objetivo de fortalecer la infraestructura sanitaria, reducir riesgos de hundimientos y garantizar el funcionamiento seguro del sistema de drenaje.

La alcaldesa Mónica Villarreal destacó que esta obra representa la primera de las acciones que se desarrollarán en el municipio dentro de este programa, y agradeció el respaldo del gobernador Américo Villarreal Anaya para atender esta problemática que afecta a diversas colonias de la ciudad.

“Estamos muy contentos de constatar los avances de esta obra que ya lleva dos semanas de ejecución y que forma parte del gran impulso que está dando el Gobierno del Estado para solucionar la situación de socavones en nuestro municipio”, expresó la presidenta municipal durante el recorrido.

Por su parte, Francisco José González Casanova señaló que estos trabajos permitirán brindar mayor seguridad a los vecinos del sector, ya que se trata de la reposición de infraestructura sanitaria que había colapsado debido a su deterioro, por lo que aseguró que la dependencia continuará trabajando hasta concluir todas las acciones contempladas dentro del programa.