Violencia escolar vuelve a encender alertas en Tamaulipas

Por Raúl López García

TAMAULIPAS, MÉXICO.- En los primeros tres meses de 2026, al menos cuatro casos de agresiones entre estudiantes o en entornos escolares han salido a la luz en Tamaulipas, principalmente en Ciudad Victoria, lo que ha encendido alertas entre autoridades educativas, docentes y padres de familia sobre la creciente conflictividad en los planteles y sus alrededores.

El hecho más reciente ocurrió a inicios de marzo, cuando un estudiante del CBTis 24 fue atacado por un grupo de aproximadamente cinco jóvenes cuando se dirigía a abordar el transporte público al salir de clases. Durante la agresión se utilizaron armas blancas y objetos metálicos, lo que provocó heridas punzocortantes al alumno, quien requirió atención médica, aunque posteriormente fue reportado fuera de peligro.

De acuerdo con el secretario de Educación de Tamaulipas, Miguel Ángel Valdez García, en lo que va del año se han documentado al menos dos incidentes relacionados con riñas entre estudiantes en planteles de educación media superior. Uno de ellos ocurrió en enero y fue difundido en redes sociales, donde se observa una pelea entre alumnos, mientras que otro conflicto se registró dentro de un plantel del sistema CBTis.

A estos casos se suma la denuncia reciente de la agresión a un niño de primaria en Ciudad Victoria, quien presuntamente fue golpeado por tres compañeros dentro del plantel. La situación generó preocupación entre padres de familia, quienes han solicitado mayor vigilancia y protocolos de atención ante episodios de violencia entre menores.

En paralelo, en redes sociales también comenzaron a circular videos de una pelea entre dos alumnas de la Secundaria General Número 5 de Ciudad Victoria. Las imágenes reavivaron el debate sobre la violencia escolar y la necesidad de fortalecer estrategias de prevención, mediación y acompañamiento psicológico dentro del sistema educativo.

Radiografía de las agresiones en 2026

Los incidentes documentados en lo que va del año muestran un patrón de conflictos entre estudiantes que, aunque todavía no representa una crisis generalizada, sí refleja focos de alerta en el entorno escolar.

* 2 casos registrados en enero relacionados con riñas entre estudiantes.

* 0 incidentes reportados oficialmente durante febrero.

* 1 agresión grave registrada en marzo contra un alumno del CBTis 24.

* 1 denuncia reciente en primaria por un menor golpeado por tres compañeros.

Especialistas y autoridades coinciden en que muchos de estos hechos no siempre ocurren dentro de los planteles, sino en los alrededores o durante los traslados de los estudiantes hacia sus hogares, lo que complica la intervención directa de las instituciones educativas.

Limitaciones legales para sancionar

Uno de los factores que condiciona la respuesta institucional es el marco jurídico vigente en el estado. La Ley para la Prevención de la Violencia en el Entorno Escolar de Tamaulipas establece que las escuelas no pueden aplicar la expulsión inmediata como primera medida disciplinaria contra un alumno agresor.

El ordenamiento obliga a los planteles a agotar procesos de mediación, intervención de trabajo social y atención psicológica antes de considerar sanciones más severas, con el objetivo de garantizar el derecho constitucional a la educación de los menores involucrados.

Bajo este esquema, las denuncias formales deben atenderse mediante procedimientos internos y esquemas interinstitucionales que permitan investigar los hechos, brindar acompañamiento a las víctimas y determinar responsabilidades sin vulnerar los derechos de los estudiantes.

Cuando la violencia rebasa la escuela

Sin embargo, cuando las agresiones implican el uso de armas, lesiones graves o la participación de personas externas al plantel, los casos pasan automáticamente a la vía penal.

En estas situaciones interviene la Fiscalía General de Justicia del Estado, que recibe las denuncias y abre las carpetas de investigación correspondientes. El ataque contra el estudiante del CBTis 24 es uno de los ejemplos más recientes en los que el conflicto rebasó el ámbito escolar y se convirtió en un asunto de seguridad pública.

Además, corporaciones como la Guardia Estatal han comenzado a participar en labores preventivas en instituciones educativas, especialmente en temas relacionados con acoso escolar, ciberbullying y conflictos entre estudiantes.

Focos de atención en el estado

Las autoridades han identificado que los episodios de violencia escolar tienden a concentrarse en zonas urbanas y semiurbanas del estado. Entre los municipios donde se han detectado mayores focos de atención se encuentran Ciudad Victoria, Reynosa, El Mante, Mainero y el municipio de Güémez, donde incluso se han desarrollado estudios académicos sobre los niveles de bullying en escuelas primarias.

En respuesta a este panorama, actualmente operan mesas de seguridad en los 43 municipios de Tamaulipas con participación de la Secretaría de Educación. En al menos 17 municipios se han implementado rondines de vigilancia en los alrededores de escuelas, especialmente durante los horarios de salida.

Para las autoridades educativas, la prioridad es prevenir nuevos incidentes y reforzar la coordinación con instancias de seguridad pública, al considerar que la protección de los estudiantes no se limita al interior de las aulas, sino también a los trayectos que realizan diariamente entre la escuela y sus hogares.