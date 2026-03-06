Anuncian inversión de 160 mdp para 30 obras de infraestructura en Tampico

La alcaldesa recordó que la administración estatal encabezada por Américo Villarreal Anaya ha destinado una inversión histórica en infraestructura para la entidad.

Por Cynthia Gallardo

La Razón

TAMPICO, TAMAULIPAS.- La administración municipal de Tampico destinará 160 millones de pesos para 30 obras de infraestructura durante este año, informó la alcaldesa Mónica Villarreal Anaya.

Explicó que los proyectos forman parte del programa anual de Obra Pública para mejorar servicios y equipamiento urbano en la ciudad.

La presidenta municipal explicó que las obras ya cuentan con autorización y se prevé su desarrollo a lo largo de los próximos meses.

“Las que tenemos ahí son como 30 obras y el monto es de 160 millones de pesos. Ya las tenemos autorizadas, a lo mejor nos vamos a tardar hasta agosto para terminarlas”.

Villarreal Anaya dijo que estas acciones tienen como objetivo fortalecer la infraestructura urbana y elevar la calidad de vida de los habitantes, mediante proyectos que atiendan distintas necesidades en materia de servicios públicos y desarrollo urbano.

Expresó que el gobierno estatal también impulsa proyectos importantes en la ciudad, entre éstos la construcción del Archivo Histórico y el Centro Lazos del Bienestar en la colonia Infonavit.

“Dos muy importantes: la del Archivo Histórico que cuesta casi 27 millones de pesos y la del Centro Lazos del Bienestar de la colonia Infonavit cerca de 20 millones de pesos. Por supuesto que le pedimos que cualquiera de esas dos, si él nos la patrocina, estaríamos felices los tampiqueños”.

“Se han invertido más de 21 mil millones de pesos en el estado en diferentes obras municipales y ahora nos pidió también que lleváramos nuestros planes de obras”.

Villarreal Anaya expresó que en lo que resta de este 2026 se prevé concretar la obra pública que requiere Tampico.