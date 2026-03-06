Arde camión cargado con carne de puerco

A pesar del riesgo que representaba, una multitud acudió a la carretera a Zaragoza con la intención de cometer actos de rapiña

POR. JORGE ZAMORA

Expreso – La Razón

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- Un intenso incendio consumió la noche de este jueves parte de la caja refrigerada de un tractocamión Freightliner cargado con productos cárnicos, sobre la carretera a Zaragoza, en el entronque con la vía que conduce a Matamoros.

De acuerdo con los primeros reportes, las llamas envolvieron rápidamente la parte trasera del vehículo, convirtiéndolo en una enorme bola de fuego que iluminó la zona y provocó severos daños en la estructura de la caja.

Elementos de cuerpos de emergencia y protección civil acudieron de inmediato al lugar para controlar el siniestro y realizar las labores correspondientes, mientras la unidad siniestrada permanecía en la cinta asfáltica.

Sin embargo, apenas minutos después de iniciado el incendio, decenas de personas —principalmente habitantes de la zona— se aproximaron al sitio con la intención de sustraer parte de la carga, compuesta principalmente por piernas de puerco y diversos cortes de carne.

La multitud se aglomeró alrededor del camión en llamas, abalanzándose sobre los restos para intentar rescatar productos aún intactos, a pesar de la presencia de autoridades y personal de auxilio que continuaban trabajando en la zona.

Minutos más tarde arribó al lugar otra unidad de la misma empresa, cuyo personal intentó recuperar la mercancía que no había sido afectada por el fuego.

La acción desalentó a una parte de los presentes, aunque varios se mantuvieron en las inmediaciones a la espera de cualquier oportunidad.

Hasta el momento se desconocen las causas que originaron el incendio en el tractocamión, el cual se trasladaba desde Monterrey con destino a la capital del estado. Las autoridades correspondientes iniciaron las investigaciones para determinar el origen del siniestro. No se reportaron personas lesionadas.