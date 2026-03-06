Caso del Hospital Infantil está esclarecido, confirma Fiscal

El Fiscal General de Justicia apuntó que se continúa trabajando para tener los elementos jurídicos suficientes y que el responsable sea castigado.

Por Perla Reséndez

Expreso-La Razón

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- El Fiscal General de Justicia del Estado, Jesús Eduardo Govea Orozco, aseguró que el caso de dos médicas residentes del Hospital Infantil de Tamaulipas está esclarecido y pronto se capturará a la persona responsable.

Sin dar mayores datos al tratarse de una investigación que continúa abierta, señaló que se tiene comunicación con las víctimas sobre los actos de investigación que se llevan a cabo para llevar al responsable ante la justicia.

“Lo que puedo decirles es que la la investigación se ha venido enriqueciendo, a la fecha no podría yo darles más detalles; en este camino del esclarecimiento del hecho”.

El Ombudsman del Estado reiteró que se continúan las indagatorias para integrar una carpeta de investigación robustecida y presentarla ante un juez de control.

“Creo yo también importante comentar se ha llamado y tenido comunicación con las víctimas para que estén al tanto de de estos y otros actos de investigación más recientes, que son determinantes para para el propósito al que me refiero que es el esclarecimiento del hecho, y obviamente la identidad plena de de quien haya participado en el mismo.

“El hecho está esclarecido y se ya se está procediendo ya en los términos procesales como corresponde”, reiteró.