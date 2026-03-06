Detienen al presunto responsable de abuso en Hospital Infantil

El sujeto que ya era buscado por las autoridades que lograron identificarlo con los videos de vigilancia del hospital, fue detenido por agentes ministeriales, quienes lo pusieron a disposición del Ministerio Público para que responda por los delitos que se le acusa.

Por Perla Reséndez

Expreso

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- En un operativo implementado por policías de investigación de la Fiscalía General de Justicia del Estado, fue detenido el presunto responsable de la agresión a dos doctoras del Hospital Infantil de Tamaulipas.

Por la mañana, el Fiscal Jesús Eduardo Govea Orozco informó que el caso había sido esclarecido, luego de labores de investigación realizadas desde finales de diciembre tras la denuncia de dos médicas residentes que fueron agredidas sexualmente en el nosocomio.

“Lo que puedo decirles es que la investigación se ha venido enriqueciendo, a la fecha no podría darles más detalles, el hecho está esclarecido”, señaló el Fiscal por la mañana a medios de comunicación.

Casi al mismo tiempo en la zona centro de Victoria, se llevó a cabo un operartivo que derivó en la captura de un hombre que sería el responsable de la violación de las dos doctoras la madrugada del 30 de diciembre en los dormitorios de residentes del hospital.

Se prevé que en las próximas horas será presentado ante un Juez de Control para iniciar el proceso legal correspondiente.