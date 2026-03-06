El CIJ Victoria pinta esperanza en sus muros

El Centro de Integración Juvenil (CIJ) de #CdVictoria transformó la imagen de su fachada con un mural que rinde homenaje a la biodiversidad y a la identidad tamaulipeca

Por Raúl López García

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- El Centro de Integración Juvenil (CIJ) de Ciudad Victoria transformó la imagen de su fachada con un mural de gran formato que rinde homenaje a la biodiversidad y a la identidad tamaulipeca, una obra que busca ofrecer a pacientes y visitantes un entorno más humano, lleno de simbolismo y sentido social.

La intervención artística destaca por su técnica realista y por integrar elementos emblemáticos del estado, como el Cerro del Bernal, el correcaminos y la mariposa monarca, figuras que evocan el paisaje natural de Tamaulipas y transmiten un mensaje de transformación, resiliencia y pertenencia.

Además del componente estético, el mural incorpora mensajes vinculados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, entre ellos conceptos como “Migración”, “Fin de la pobreza” y “Hambre cero”, que invitan a reflexionar sobre los factores sociales que influyen en la salud mental y en las condiciones de vida de las comunidades.

La obra también busca reforzar la misión institucional del CIJ, organismo que en Ciudad Victoria mantiene programas de prevención y tratamiento de adicciones dirigidos principalmente a jóvenes y familias. Entre sus servicios se encuentran consultas de salud mental, terapias individuales y grupales.

De manera paralela, la institución desarrolla programas preventivos en escuelas y espacios comunitarios, donde se promueve el desarrollo de habilidades para la vida como el manejo de emociones, la toma de decisiones y el pensamiento crítico.

El mural incorpora la figura de la mariposa monarca como símbolo de transformación y libertad, una metáfora que refleja el proceso de recuperación que viven muchos pacientes al iniciar un tratamiento contra las adicciones.

Con más de cinco décadas de trabajo en México, el Centro de Integración Juvenil mantiene presencia activa en la capital tamaulipeca y, con esta obra artística, refuerza su compromiso de ofrecer no solo atención médica y psicológica, sino también espacios que inspiren esperanza y fortalezcan la identidad de quienes acuden en busca de apoyo.