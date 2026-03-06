Fauna silvestre libre de Gusano Barrenador: Caza y Pesca Tamaulipas

Por Antonio H. Mandujano

Expreso

TAMAULIPAS.- Aunque el gusano barrenador continúa extendiéndose hacia el norte de Tamaulipas, los casos detectados hasta ahora se han limitado a bovinos y animales domésticos, sin que exista registro de afectaciones en fauna silvestre, informó el vocal ejecutivo de la Comisión de Caza y Pesca en el estado, Luis Eduardo García Reyes.

Entrevistado sobre el tema, el funcionario estatal explicó que la dependencia participa en las acciones de prevención y monitoreo del parásito en especies salvajes, trabajando de manera coordinada con el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), instancia responsable del programa sanitario.

Detalló que, como parte de estas labores, personal de la comisión ha acompañado a brigadas de Senasica a diversas Unidades de Manejo para la Conservación de la Vida Silvestre (UMA) registradas en el estado, particularmente en la región sur, donde se han realizado recorridos para buscar indicios del parásito en animales en libertad.

“Hasta ahorita no tenemos presencia en lo que son especies de la vida silvestre, que es lo que nos corresponde a nosotros”, subrayó García Reyes.

Y para reforzar la vigilancia, el vocal ejecutivo indicó que se utilizan cámaras trampa instaladas en distintas UMA, herramientas que permiten monitorear el comportamiento y estado de salud de diversas especies en su entorno natural.

Asimismo, su comisión a cargo ha facilitado equipo adicional para ampliar el monitoreo en diferentes puntos del estado.

El objetivo, dijo, es detectar de manera oportuna cualquier posible caso en fauna silvestre, a fin de reportarlo inmediatamente a las autoridades sanitarias.

De igual modo, explicó que, a diferencia del ganado, la vida silvestre se encuentra dispersa en espacios abiertos, lo que hace más complejo su seguimiento; sin embargo, también representa una ventaja natural.

“El instinto de los animales salvajes muchas veces les permite protegerse y buscar la forma de recuperarse ante alguna lesión”, explicó.

No obstante, advirtió que las autoridades permanecerán atentas, especialmente durante las temporadas de nacimientos o pariciones de distintas especies, periodos en los que podría existir mayor vulnerabilidad.

García Reyes reiteró que la comisión mantiene comunicación permanente con Senasica, incluso poniendo a disposición instalaciones y recursos para la coordinación de estrategias preventivas, con el objetivo de evitar que el gusano barrenador llegue a afectar a la fauna silvestre de Tamaulipas.