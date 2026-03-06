¡Listo para brillar!

Gerardo Reyes, listo para volver a brillar con México en el Clásico Mundial de Béisbol

POR. DANIEL VÁZQUEZ

EXPRESO

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- El pitcher tamaulipeco Gerardo Reyes se declara listo para afrontar un nuevo reto con la Selección Mexicana de Béisbol, que está por iniciar el día de hoy (13:00) su participación en el Clásico Mundial de Béisbol, torneo en el que el representativo nacional buscará superar la histórica actuación lograda en la edición anterior.

Como parte de su preparación rumbo al certamen internacional, México sostuvo el pasado miércoles un juego amistoso frente a Los Angeles Dodgers, encuentro en el que el relevista originario de Santa Engracia, Tamaulipas tuvo una actuación sólida desde la lomita.

Reyes ingresó al montículo en la quinta entrada y cumplió con una labor efectiva, al retirar el episodio sin permitir daño y sumar un ponche, mostrando buen control y ritmo ante una novena con talento de Grandes Ligas.

Dentro del cuerpo de lanzadores del combinado mexicano, Reyes es considerado uno de los hombres de confianza del manager Benjamín Gil, quien lo conoce bien luego de haber trabajado juntos en Charros de Jalisco.

Bajo el mando de Gil, el tamaulipeco formó parte de una etapa exitosa con el conjunto jalisciense, logrando el campeonato de la Liga Mexicana del Pacífico y posteriormente conquistando la Serie del Caribe, títulos que consolidaron a varios peloteros del roster y en los que Reyes comenzó a ganar mayor protagonismo desde el bullpen.

Durante esa temporada invernal, el relevista tamaulipeco incrementó su participación y firmó actuaciones cada vez más sólidas en la loma, lo que le permitió consolidarse como una pieza confiable en momentos de presión.

El buen momento del lanzador no se limita únicamente al circuito invernal. Hace apenas algunos meses también formó parte del equipo campeón de la Liga Mexicana de Béisbol con los Diablos Rojos del México, sumando así otro logro importante a su carrera profesional.

Ahora, el lanzador tamaulipeco tendrá la oportunidad de vivir su segundo Clásico Mundial de Béisbol con la novena mexicana, luego de haber formado parte del equipo que participó en la edición anterior, una de las más memorables en la historia del béisbol nacional.

En aquel torneo, México protagonizó una actuación histórica que lo llevó hasta las semifinales del campeonato, instancia en la que terminó cayendo ante la poderosa selección de Japón, que eventualmente se coronaría campeona del certamen.

Durante ese recorrido, Reyes también dejó su huella desde el bullpen con actuaciones importantes en momentos clave de los encuentros. De hecho, uno de los episodios más comentados en aquella semifinal fue precisamente su participación.

El tamaulipeco ingresó al juego en la octava entrada y logró dominar a la ofensiva japonesa con autoridad, mostrando control y temple en un escenario de máxima presión. Su desempeño generó debate entre aficionados y analistas, ya que muchos consideraban que el relevista estaba en condiciones de regresar para cerrar el encuentro en la novena entrada.

Sin embargo, el cuerpo técnico optó por otro lanzador para encarar el último episodio, decisión que terminó generando polémica tras el desenlace del partido.

Hoy, esa experiencia forma parte del aprendizaje acumulado por el lanzador tamaulipeco, quien llega a esta nueva edición del torneo con mayor madurez, más rodaje en escenarios de alta exigencia y con títulos recientes que respaldan su crecimiento como profesional.

Con una base de jugadores experimentados, una generación de peloteros en gran momento y la dirección de Benjamín Gil, la Selección Mexicana de Béisbol vuelve a ilusionar a la afición rumbo al arranque del Clásico Mundial de Béisbol.

En ese escenario, el tamaulipeco Gerardo Reyes aparece nuevamente como una de las piezas importantes del bullpen tricolor, con la misión de aportar solidez en los momentos decisivos y ayudar a que México vuelva a pelear entre los mejores del mundo.