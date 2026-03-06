Nombran a Judith Cornejo Barrera como nueva directora del Hospital Infantil de Tamaulipas

Por Raúl López García

Expreso

CIUDAD VICTORIA.- El Hospital Infantil de Tamaulipas tendrá nueva dirección luego de la renuncia del doctor Vicente Plascencia Valadez, en medio del escándalo generado por las denuncias de agresión contra doctoras residentes ocurridas dentro del nosocomio, situación que llevó al nombramiento de la doctora Judith Cornejo Barrera como nueva directora de la institución.

La designación de Cornejo Barrera fue anunciada a través de una invitación enviada a medios de comunicación para la entrega oficial del nombramiento, acto que inicialmente estaba programado para este viernes 6 de marzo a las 16:00 horas en la dirección del Hospital Infantil de Tamaulipas.

Sin embargo, la ceremonia fue pospuesta para este sábado con el objetivo de contar con la presencia del director general del IMSS Bienestar, Marggid Rodríguez Avendaño, quien se encontraba fuera del estado y no podía asistir a la fecha originalmente programada.

El relevo en la dirección ocurre luego de que el doctor Vicente Plascencia Valadez anunciara su decisión de dejar el cargo con el propósito de que las investigaciones sobre los hechos ocurridos el pasado 30 de diciembre continúen sin interferencias.

“He tomado la decisión de hacerme a un lado y dejar la dirección del Hospital Infantil de Tamaulipas, una institución loable, importante en el sistema de salud del país y que merece todo mi cariño y mi respeto”, expresó el médico al dar a conocer su salida.

Plascencia explicó que su decisión busca evitar que su presencia institucional pueda ser utilizada para distorsionar el proceso de investigación y reiteró su solidaridad con las doctoras residentes que denunciaron los hechos.

Con su salida, las autoridades optaron por nombrar a una médica con amplia trayectoria dentro del propio hospital. Judith Cornejo Barrera cuenta con más de 35 años de servicio en el Hospital Infantil de Tamaulipas, institución en la que inició labores el 2 de enero de 1988.

Durante más de dos décadas fue la única especialista en un área clave dentro del hospital, consolidándose como una figura importante en la atención médica pediátrica y en el desarrollo de servicios especializados para niñas, niños y adolescentes.

Antes de asumir la dirección, Cornejo Barrera se desempeñaba como Subdirectora de Investigación y Calidad del Hospital Infantil, desde donde coordinó proyectos de investigación clínica y colaboraciones con instituciones médicas como el Hospital Regional de Alta Especialidad de Ciudad Victoria.

Además, es reconocida por su trabajo en el diagnóstico y tratamiento de la diabetes infantil, así como por su participación en estudios sobre monitoreo de glucosa y atención especializada para pacientes con diabetes tipo 1 en edad pediátrica.

Su nombramiento ocurre en el marco de la Coordinación Estatal del IMSS Bienestar en Tamaulipas y representa un intento por dar estabilidad institucional al Hospital Infantil de Tamaulipas tras la controversia generada en las últimas semanas.

Con la llegada de Judith Cornejo Barrera a la dirección, se espera fortalecer la calidad de la atención pediátrica y la operación del hospital, considerado uno de los centros médicos más importantes del estado para la atención de niñas y niños.