Piden modernizar métodos de detección de cáncer de mama y cervicouterino en Tampico

Por Cynthia Gallardo

La Razón

La presidenta de la comisión de grupos Vulnerables en el cabildo de Tampico, Carmen Díaz Barrios, consideró necesario modernizar las técnicas utilizadas para la detección oportuna del cáncer de mama y cervicouterino, al señalar que los métodos actuales siguen siendo invasivos y generan rechazo entre muchas mujeres.

La edil señaló que a diferencia de otros padecimientos en hombres, la ciencia aún tiene pendientes importantes en la detección temprana de enfermedades que afectan a las mujeres.

“¿Qué sería lo mejor? Que hubiera una prueba en sangre como la hay con el antígeno prostático o marcadores tumorales… que hubiera esta posibilidad y no tener que hacerse esta prueba arcaica de tener que meter un espejo vaginal”.

Explicó que aunque existen herramientas médicas como la colposcopía, los procedimientos continúan siendo invasivos.

“La colposcopía es tomar un video del cérvix, así detectamos mucho más temprano el cáncer cervicouterino o el Virus del Papiloma Humano, pero la prueba también es invasiva, tienes que meter el espéculo… ¿por qué la mujer tiene que ser sometida a ponerle una placa y descenderla hasta que uno aguante? Es sometida a un dolor”.

Díaz Barrios indicó que, pese a las campañas anuales de mastografías, Papanicolaou y la aplicación gratuita de la vacuna contra el Virus del Papiloma Humano a estudiantes de quinto grado de primaria, los casos de cáncer de mama y cervicouterino continúan presentándose debido a factores culturales y de desinformación.

“¿Por qué no desciende? Seguimos batallando por el tabú… aunque digan que mejoramos en aceptación, seguimos teniendo problemas. Hay madres y sobre todo padres de familia, hombres que no dejan a sus parejas irse a hacer un estudio de Papanicolau”.

La regidora reconoció que aún existe rezago en materia de empatía, igualdad y equidad en la atención de la salud femenina, por lo que insistió en la necesidad de continuar promoviendo la prevención y garantizar que más mujeres tengan acceso a estudios médicos oportunos.