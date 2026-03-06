Presentan Plan Kukulkán para reforzar seguridad en el Mundial 2026

El Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, expuso las medidas para proteger a los extranjeros y connacionales.

MÉXICO.- El Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, presentó el Plan Kukulkán, el cual va a garantizar la seguridad en el Mundial de Futbol en 2026. En la Mañanera de este 6 de marzo, realizada en Zapopan, Jalisco, el funcionario habló de mecanismos de cooperación.

“El Plan Kukulkán es coordinado por el gobierno de México e integra la participación de más de 20 instancias federales, además de autoridades estatales y municipales de las entidades, entre ellas Jalisco. “Contempla mecanismos de cooperación internacional con Estados Unidos, Canadá y la FIFA para fortalecer el intercambio de información, la planeación operativa y la atención oportuna de riesgos”, sostuvo. Despliegan 99 mil elementos del Ejército, Fuerza Aérea Mexicana y Guardia Nacional

El Jefe de Centro de Coordinación Copa Mundial de Futbol 2026, el general Román Villalvazo Barrios informó que se desplegarán 99 mil efectivos del Ejército, Fuerza Aérea Mexicana y Guardia Nacional para garantizar la seguridad durante la copa Mundial de fútbol FIFA 2026.

En la conferencia de prensa de la presidenta Claudia Sheinbaum en Zapopan, el general Román Villalvazo Barrios explicó que se autorizó la creación de tres fuerzas de tarea conjunta, una por cada sede mundialista: Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey.

Además de siete agrupamientos conjuntos, uno por cada sede alterna donde será la concentración de selecciones para sus entrenamientos, así como tres agrupamientos de defensa aérea

Jalisco tendrá 17 mil 700 efectivos de seguridad

Román Villalvazo Barrios detalló que en Jalisco se desplegarán 17 mil 700 efectivos, alrededor de 578 vehículos y 23 binomios canófilos

“Previo al mundial se va a comunicar en el Diario Oficial de la Federación un acuerdo presidencial donde nos permitirá delimitar tres zonas de vigilancia y protección del espacio aéreo mexicano: Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, y las sedes alternas. Los manejaremos de defensa, como toda organización tendrá una una parte de mando y control alguna parte también que manejará los transportes, las interceptaciones, vigilancia, reconocimiento, la inteligencia aérea, y bien, todo esto será controlado por el Centro Nacional de Vigilancia del Estado Mayor Conjunto de la Defensa Nacional”, afirmó.

Por su parte la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que «estamos preparadísimos para el mundial”.

