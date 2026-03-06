¿Qué pasó con Konnan? Esto se sabe sobre su estado

Carlos Santiago Espada, como se llama realmente el luchador, ha enfrentado múltiples complicaciones de salud durante los últimos años.

FLORIDA.- Durante las últimas horas el nombre del icónico luchador de la AAA, ‘Konnan’, se posicionó en la cima de las principales listas de tendencias y esto se debe a que en plataformas digitales se asegura que el famoso gladiador se encuentra atravesando por una delicada situación de salud, incluso, trascendió que ya habría perdido la vida, por lo que en esta nota te diremos qué es lo que se sabe al respecto.

Todo el revuelo en torno a Carlos Santiago Espada, como se llama realmente ‘Konnan’ comenzó la noche del jueves 5 de marzo gracias a una publicación realizada por el creador de contenido llamado “El Potro de Acero en el Ring”, quien señaló que sabía de muy buena fuente que el gladiador originario de Florida se encontraba severamente delicado de salud pues debido a complicaciones de las enfermedades crónicas que padece desde hace algunos años le habrían amputado una pierna y que estaría en espera para saber si su otra extremidad corría el mismo destino, sin embargo, esta información no fue corroborada por alguna persona cercana al atleta o por AAA, empresa para la que actualmente trabaja como parte del equipo creativo.

“En paz descanse”, así fue la publicación que desató el rumor de la muerte de ‘Konnan

Como era de esperarse, la publicación realizada por “El Potro de Acero en el Ring” en torno a ‘Konnan’ causó una profunda preocupación entre los aficionados de la Lucha Libre y la mañana de este viernes 6 de marzo uno de sus colegas y eterno rival, Kung Fu Jr, realizó una publicación en su perfil de Facebook en la que aseguró que el líder de la extinta facción conocida como “Los Gringos Locos” había fallecido y escribió unas líneas que dejaron ver el odio que le tiene.

“En paz descanse este luchador que sepultó parte de la Lucha Libre mexicana, una porquería de ser humano y mediocridad de este bello deporte, en paz descanse”, fue el texto que escribió Kung Fu Jr, el cual, como era de esperarse, tuvo una gran repercusión mediática, sin embargo, lo cierto es que hasta el corte de esta redacción no hay una confirmación oficial sobre el supuesto fallecimiento de Carlos Santiago Espada.

Cabe señalar que, los rumores en torno a la supuesta muerte de ‘Konnan’ se intensificaron debido a que el luchador no se ha mostrado públicamente desde hace ya varias semanas, lo cual, resultó sumamente inusual pues era más que común verlo en las funciones de “La Caravana Estelar” y por si faltara algo, también disminuyó drásticamente su actividad en redes sociales desde finales de enero, lo cual, preocupó a sus seguidores.

Se espera que, tras todo el revuelo originado en torno al supuesto fallecimiento de ‘Konnan’, en las próximas horas se emita información oficial sobre la situación actual deCarlos Santiago Espada, quien durante los últimos años ha enfrentado distintas complicaciones de salud debido a fallas renales y complicaciones respiratorias pues así lo ha manifestado él mismo en distintas entrevistas.

