Renuncia el Doctor Vicente Plasencia al Hospital Infantil de Tamaulipas

Plascencia Valadez explicó que tiene 37 años de servicio en el Sector Salud, por lo que se reincorporará a su trabajo como médico cirujano plástico en el mismo hospital, que dijo tiene un prestigio que debe cuidarse, además que espera que sean las autoridades las que esclarezcan el caso y den con el responsable.

Por Perla Reséndez

Expreso

CIUDAD VICTORIA.- El Doctor Vicente Plasencia Valadez anunció que dejaba el cargo de Director del Hospital Infantil de Tamaulipas

“He tomado la decisión de hacerme a un lado y dejar la dirección del Hospital Infantil de Tamaulipas, una institución loable, importante en el sistema de salud del país y que merece todo mi cariño y mi respeto”.

El médico señaló que la decisión de dejar la dirección del nosocomio es el propósito de que las investigaciones continúen sin distracciones, o que las interpretaciones públicas puedan afectar el curso de las investigaciones.

“Lo primero que quiero reiterar es algo que para mí sigue siendo fundamental, mi solidaridad absoluta para las doctoras residentes que vivieron una situación profundamente perturbadora y mi respeto total a hacia su proceso de recuperación personal y emocional”.

Plascencia Valadez explicó que tiene 37 años de servicio en el Sector Salud, por lo que se reincorporará a su trabajo como médico cirujano plástico en el mismo hospital, que dijo tiene un prestigio que debe cuidarse, además que espera que sean las autoridades las que esclarezcan el caso y den con el responsable.

“Por estas últimas razones considero que es correcto en este momento dar un paso hacia un lado para que nadie ni nada se pueda utilizar o pueda utilizar mi presencia institucional como argumento para distorsionar el proceso de investigación o desviar la atención de lo verdaderamente importante. Las víctimas”.

Dijo que confía en que las instituciones de justicia llevarán la investigación hasta las últimas consecuencias y se podrá identificar y sancionar a la persona responsable de los hechos ocurridos esa madrugada del 30 de diciembre.

“Confío también en el mismo que el mismo proceso permitirá demostrar con claridad que todas las decisiones que se tomaron desde la dirección del hospital por mi persona se realizaron conforme a los protocolos institucionales, en coordinación con las autoridades correspondientes y siempre procurando la protección de las víctimas”.

Apuntó que la justicia sirve a un doble propósito, por un lado, dar con el responsable de un hecho que nunca debió ocurrir y por el otro, “reconocer la actuación correcta de quienes desde el primer momento colaboramos para que los hechos se investigaran y se esclarecieran”.