Repone COMAPA Sur pavimento en la Avenida Tamaulipas, importante vialidad del norte de Tampico

Con la reposición del pavimento se mejora la seguridad y funcionalidad de esta avenida, que registra constante flujo vehicular y conecta a diversas colonias del norte de la ciudad.

Por Mario Prieto

La Razón

TAMPICO, TAMAULIPAS.- Tras concluir los trabajos de rehabilitación de la red general de drenaje, COMAPA Sur llevó a cabo la reposición de pavimento en la Avenida Tamaulipas, en el tramo comprendido entre Grupo Solidario y Andador 9, en la colonia Revolución Verde.

Durante estas labores se sustituyeron aproximadamente 60 metros lineales de tubería dañada, que originalmente era de 8 pulgadas de diámetro, por tubería de 12 pulgadas, lo que permitirá incrementar la capacidad de conducción del sistema sanitario y mejorar el funcionamiento del drenaje en este sector.

Con la reposición del pavimento se mejora la seguridad y funcionalidad de esta avenida, que registra constante flujo vehicular y conecta a diversas colonias del norte de la ciudad, beneficiando tanto a los habitantes de la colonia Revolución Verde como a quienes transitan diariamente por esta importante vía.

De esta manera, COMAPA Sur continúa fortaleciendo la infraestructura hidrosanitaria y atendiendo de manera integral las obras que realiza, contribuyendo a brindar servicios más eficientes para la población.