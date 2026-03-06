Sequía en Tamaulipas reactiva bombardeo de Nubes: PC

Por. Antonio H. Mandujano

TAMAULIPAS, MÉXICO.- El bombardeo de nubes regresó a Tamaulipas después de un periodo de inactividad, en medio de las condiciones de sequía meteorológica con las que inició este 2026, por lo que el Gobierno del Estado retomó las operaciones para estimular lluvias en distintas regiones de la entidad.

El coordinador estatal de Protección Civil, Luis Gerardo González de la Fuente, confirmó que hoy viernes se programó el primer vuelo del año para intervenir sistemas nubosos en la zona centro, el altiplano y parte de la Sierra Madre, con el objetivo de reforzar las precipitaciones pronosticadas para este fin de semana.

Y aunque el pronóstico ya contempla lluvias naturales en varias regiones del estado, explicó que el uso de la aeronave permitirá aumentar las probabilidades de que estas se presenten con mayor intensidad.

“Hoy hay pronóstico de lluvias, más sin embargo nos vamos a apoyar con el avión para estimular nubes».

«Aproximadamente entre una y media y dos de la tarde pueda salir la aeronave a estimular la zona centro, parte del altiplano y nuestra Sierra Madre”, señaló.

El funcionario indicó que actualmente la probabilidad de lluvia ronda el 40 por ciento, pero con la intervención del programa se busca incrementar la posibilidad de precipitaciones hasta un 80 por ciento.

González de la Fuente detalló también que el programa ahora se realiza directamente con recursos y personal del Gobierno del Estado, luego de que se adquiriera el equipo especializado necesario para llevar a cabo estas operaciones sin depender de empresas externas.

“Ya no dependemos de una empresa que haga las estimulaciones de nubes. Ya se adquirió el equipo y ahora lo hacemos directamente con personal del Gobierno del Estado”, afirmó.

Las acciones se desarrollan de manera coordinada entre Protección Civil estatal, la Secretaría de Desarrollo Rural y la Dirección de Servicios Aéreos, dependencias que participan en la planeación técnica y ejecución de los vuelos.

El funcionario estatal también explicó que antes de cada operación se realiza un análisis meteorológico detallado, donde especialistas determinan si existen las condiciones adecuadas en las nubes para poder aplicar la estimulación.

“Habiendo condiciones para estimular, porque no se hace solamente porque haya pronóstico de lluvia. La nube debe tener ciertas características para poder trabajarla”, señaló.

Finalmente, precisó que debido a la extensión territorial del estado, las lluvias pueden presentarse de forma irregular entre municipios, por lo que el objetivo principal del programa es ampliar la cobertura de precipitaciones en distintas regiones de Tamaulipas.