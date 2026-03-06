VIDEO: Pelea entre alumnas en secundaria genera denuncia por presunto bullying

Al comienzo de la grabación se escucha como otra persona cuenta hasta tres antes de que comiencen los golpes, lo que, aunado a la forma del escenario en el que se desarrollan las agresiones señala una aparente premeditación de los hechos. En el video, se aprecia cómo las alumnas son alentadas a la agresión entre vítores y risas de otros estudiantes, quienes documentan los ataques a través de sus celulares.

¡ESCÁNDALO ESCOLAR EN #VILLAHERMOSA! Alumnos de la Escuela #Técnica11SanJoaquín convierten aulas en rings de pelea y graban para redes. Padres indignados y sin respuestas: ¿dónde está la dirección del plantel?

Padres de familia denuncian falta de supervisión a sus hijos

Los medios locales han reportado que los tutores del alumnado denunciaron que los menores permanecen constantemente sin clases ni supervisión, tal como se aprecia en el video. Además, señalaron casos de bullying y otros enfrentamientos no atendidos, expresando que éste no se trata de un caso aislado sino de circunstancias normalizadas en el ambiente escolar.

Hasta el momento, ni el centro educativo ubicado en la colonia Tamulté de las Barrancas, ni la Secretaría de Educación de Tabasco (SETAB) han emitido declaraciones al respecto; las madres y padres de familia han hechos llamados a las autoridades correspondientes para que atiendan la problemática a la brevedad.

No se trata de la primera polémica que enfrenta dicho plantel en años recientes. En 2023, la escuela enfrentó un caso de protestas y cierres por parte de alumnos y tutores, quienes denunciaron a un profesor por presunto abuso sexual contra las estudiantes; asimismo, también aseguraron que estaba siendo protegido por los directivos debido a un lazo de parentesco. El presunto agresor respondió que se trataba de una campaña de difamación en su contra debido a sus aspiraciones políticas.

