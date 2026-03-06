6 marzo, 2026

VIDEO: Pelea entre alumnas en secundaria genera denuncia por presunto bullying

Los padres de familia han denunciado que las autoridades escolares del plantel ubicado en Tabasco omiten constantemente la supervisión a los estudiantes y no atienden los casos de bullying.
VILLAHERMOSA, TABASCO.- El video de una fuerte pelea entre alumnas de la Escuela Secundaria Técnica Nº 11 “San Joaquín», ubicada en Villahermosa, Tabasco, se ha viralizado rápidamente en redes sociales; en algunos comentarios de las publicaciones, padres y madres de familia han exigido a las autoridades escolares que den respuestas ante el incidente.

Las imágenes muestran un salón de clases con los pupitres replegados hacia las orillas para brindar un espacio libre en el que se desarrolla el conflicto entre dos alumnas que, de acuerdo con los reportes, estarían cursando el tercer grado. Durante el video se observa cómo dos menores se dan puñetazos, se jalan el cabello e incluso se tiran al suelo sin que nadie intervenga.

