VIDEO: Rescatan a buzo alemán tras incidente en Los Cabos

Marina rescata a buzo alemán en Los Cabos tras posible colapso pulmonar; se reporta estable y bajo supervisión médica.

LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR.- La Secretaría de Marina informó sobre el rescate de un buzo alemán de 55 años de edad en aguas de Los Cabos, Baja California Sur, tras un aviso de emergencia durante un recorrido recreativo en el Arco de la Bahía.

El hombre habría sufrido un posible colapso pulmonar al momento de la inmersión, lo que le provocó dificultades para respirar.

Elementos navales lograron estabilizarlo en el lugar y trasladarlo a tierra para su atención médica. Autoridades confirmaron que se encuentra estable y evoluciona favorablemente

El buzo alemán de Los Cabos habría sufrido un colapso

Tras el rescate al buzo alemán en Los Cabos, miembros de la Secretaría de Marina, señalaron que este habría sufrido un posible colapso pulmonar al momento de sumergirse.

Reportes indican que de un momento a otro, el buzo alemán presentó problemas para respirar al momento de la inmersión, lo que desató el aviso de emergencia a las autoridades. Afortunadamente un equipo naval llegó hasta el Arco de la Bahía de Los Cabos, Baja California Sur, en poco tiempo, logrando en rescate de manera satisfactoria, evitando una posible tragedia

El colapso pulmonar se da cuando el cuerpo se ve sometido a cambios de presión bruscos, como sumergirse y emerger de un cuerpo de agua rápidamente, lo que provoca una descompensación.

Es por ello que se recomienda a todos los practicantes de buceo que se hagan un chequeo médico antes de hacer una inmersión que requiera un gran esfuerzo.

Un buzo alemán que presentó un cuadro de posible colapso pulmonar fue auxiliado por personal naval, en inmediaciones del Arco de la Bahía de Cabo San Lucas, en #BajaCaliforniaSur. La Marina informó que se recibió el reporte de emergencia cuando el extranjero de 55 años de edad… pic.twitter.com/aRiGEYpM23 — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) March 4, 2026

Buzo alemán de Los Cabos se encuentra estable

Autoridades de Baja California Sur, dieron a conocer que el buzo alemánrescatado en Los Cabos se encuentra estable, luego de encontrarse en una situación delicada.

Los rescatistas lograron estabilizar al buzo alemán en el lugar, aplicando primeros auxilios, para después trasladarlo a tierra, donde fue atendido por especialistas.

Al momento se reporta que evoluciona de manera favorable, mientras que mantiene la supervisión profesional en todo momento por cualquier eventualidad debido a su condición actual.

No se dio a conocer la identidad del buzo alemán ni si este se encuentra en nuestro país de manera solitaria, o si viene con familiares y amigos que pudieran ser notificados sobre el suceso.

CON INFORMACIÓN DE SDPN NOTICIAS