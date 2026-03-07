Hombre queda prensado en coche

Por Benigno Solís

La Razón

TAMPICO, TAMAULIPAS.- Una persona quedó prensada, tras impactarse contra un poste la unidad en la que viajaba, la tarde del sábado.

Técnicos en urgencias médicas de la Cruz Roja delegación Ciudad Madero acudieron al sitio para liberar al afectado y darle los primeros auxilios.

El encontronazo se registró en el bulevar Adolfo López Mateos, frente a la Chevrolet y a los terrenos de la laguna del Carpintero en Tampico.

El vehículo involucrado es una camioneta Volkswagen en color blanco.

Se dio a conocer que la unidad circulaba de sur a norte cuando de pronto el operador dio vuelta en U para incorporarse a los carriles de norte a sur, maniobra que le provocó un mareo, lo cual hizo que perdiera el control del volante para luego chocar con un poste de concreto situado en la banqueta.

El copiloto terminó prensado de una de sus piernas entre el asiento y el tablero, ante lo cual se solicitó el apoyo a personal de la Cruz Roja.

Al punto se trasladaron elementos de la unidad 602 en conjunto con el camión de rescate de Cruz Roja Mexicana delegación Ciudad Madero.

Una vez en el lugar, realizaron maniobras de rescate utilizando equipo hidráulico especializado, conocido como las quijadas de la vida, logrando su liberación de forma segura.

El lesionado fue valorado, estabilizado y trasladado por paramédicos a un hospital. Del hecho vial tomaron conocimiento elementos de Tránsito de Tampico.