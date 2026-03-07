Impulsa Gobierno de Altamira el bienestar animal

Alcalde Armando Martínez Manríquez, fortalece acciones en pro de mascotas.

Por Óscar Figueroa

La Razón

ALTAMIRA, TAMAULIPAS.- Con el objetivo de fortalecer el cuidado y protección de las mascotas, el Gobierno de Altamira, encabezado por el alcalde Dr. Armando Martínez Manríquez, continúa impulsando acciones enfocadas al bienestar animal en el municipio.

Como parte de estas estrategias, se concretó la firma de convenios con Clínicas Aliadas del Registro Único de Animales de Compañía (RUAC), logrando que un total de 12 clínicas veterinarias ofrezcan descuentos especiales a mascotas inscritas en este padrón.

Del total de clínicas participantes, 10 se encuentran ubicadas en distintos puntos estratégicos del municipio, lo que permitirá facilitar el acceso de los ciudadanos a servicios veterinarios, así como, contar con 2 especialistas: cardiología veterinaria y ortopedia veterinaria.

El Registro Único de Animales de Compañía (RUAC) ha tenido una notable aceptación entre la ciudadanía, logrando beneficiar a miles de mascotas, permitiendo un mejor control y seguimiento de los animales registrados.

Asimismo, el gobierno municipal ha realizado campañas de adopción de perros y gatos, además de rescatar animales que se encontraban en situación de calle, promoviendo una cultura de responsabilidad y respeto.

“Seguiremos fortaleciendo las acciones en favor del bienestar animal en Altamira”, concluyó el alcalde.