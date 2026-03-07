Investigan presunto maltrato animal en Altamira; un menor estaría involucrado

El personal a cargo realizó el aviso y la canalización correspondiente hacia las instancias competentes para su debida intervención, todo bajo el marco de la normativa vigente.

Por Oscar Figueroa

La Razón

ALTAMIRA, TAMAULIPAS.- La Dirección de Bienestar Animal de Altamira inició una investigación tras recibir múltiples reportes sobre un presunto caso de maltrato hacia un felino.

De acuerdo con las denuncias ciudadanas realizadas en redes sociales y medios de contacto oficiales, el incidente involucra aparentemente a un menor de edad.

Ante esta situación, la dependencia municipal activó el protocolo de atención y seguimiento el pasado 06 de marzo a las 13:00 horas.

A través de un comunicado oficial, el Gobierno Municipal de Altamira reiteró su compromiso con la protección y el bienestar de los animales de compañía.

Asimismo, la autoridad agradeció la participación de la ciudadanía en la denuncia de estos hechos y confirmó que el caso permanece en proceso de atención por parte de las autoridades locales.