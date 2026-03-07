Persisten dudas entre familias del río San Marcos, pese a freno al desalojo

Por. Antonio H. Mandujano

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- Aunque el Gobierno de Tamaulipas anunció que no procederá el desalojo de familias asentadas en las márgenes del río San Marcos, habitantes del sector aseguran que hasta el momento ninguna autoridad les ha notificado oficialmente esta decisión, por lo que la incertidumbre continúa entre quienes recibieron avisos meses atrás por parte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

Vecinos de la zona señalaron que se enteraron de la cancelación del desalojo únicamente a través de notas periodísticas difundidas en internet y en medios locales, pero no han recibido información directa por parte de autoridades federales o estatales que confirme formalmente que la medida quedó sin efecto.

Flor, una de las residentes del área, explicó que desde finales de junio del año pasado personal de Conagua acudió al lugar para advertirles que serían retirados por encontrarse dentro de una zona federal correspondiente al lecho del río San Marcos.

Sin embargo, tras el anuncio reciente del gobierno estatal de que la medida no se llevaría a cabo, aseguró que nadie ha regresado para informarles oficialmente.

“Ahorita no nos han dicho nada, nomás nos dimos cuenta por el internet de que salió la noticia. Fue todo”, comentó.

Recordó que cuando recibieron la notificación inicial surgieron preocupaciones entre los habitantes, principalmente por la falta de claridad sobre qué ocurriría con sus viviendas y a dónde podrían ser reubicados.

“Pues era para ver por dónde nos movían… tanto año desde que nació uno aquí”, expresó.

De acuerdo con su testimonio, en esa área al menos una veintena de vecinos fueron notificados en su momento por personal de la dependencia federal, lo que generó inquietud entre las familias que por años han vivido en ese sector.

Otro de los vecinos, Ángel, comentó a Expreso que también se enteró de la cancelación del desalojo únicamente a través de lo publicado en el periódico, lo que si bien le da mayor tranquilidad, considera necesario que exista una notificación oficial.

“Yo lo vi en el periódico que ya no nos iban a desalojar y eso ya da más certeza, pero sería mejor que nos avisaran oficialmente. Así como nos asustaron, que vengan a decirnos que no se hará nada”, expresó.

En tanto, otra vecina de la Ampliación Tamatán, quien pidió mantener su nombre en reserva, relató a Expreso que el terreno donde habita, ubicado a la entrada del antiguo Camino Real a Tula, tiene alrededor de 70 años ocupado por su familia sin que antes hubieran enfrentado un problema de este tipo.

Explicó que actualmente ya es la tercera generación que vive en ese sitio, por lo que la posibilidad de un desalojo generó preocupación entre los habitantes.

“Hasta ahora quisieron venir a quitarnos”, comentó.

Añadió que la propiedad ha pasado por varias generaciones dentro de su familia.

“El terreno era del abuelo de los hijos, luego de mi esposo y ahora pues nosotros aquí estamos y nunca habíamos tenido problemas”, señaló.

Mientras tanto, las familias continúan en espera de una comunicación formal por parte de las autoridades, ya que, aseguran, hasta ahora la única información que tienen sobre el tema proviene de lo publicado en medios de comunicación.