Ataca cocodrilo a pescador en Altamira; está en riesgo de perder un brazo

Por. Óscar Figueroa

La Razón

ALTAMIRA, TAMAULIPAS.- Un cocodrilo atacó a un pescador en una laguna de Altamira y le provocó heridas graves que ponen en riesgo su brazo derecho.

Los hechos ocurrieron la tarde de este domingo en el Corredor Urbano, a espaldas del sector La Pedrera, sitio donde la presencia de estos reptiles es constante.

El hombre de 65 años de edad se encontraba en el agua cuando el ejemplar lo sorprendió.

El reptil logró sujetarle la extremidad y le causó lesiones profundas en el bíceps y el antebrazo derecho.

Durante el encuentro, la víctima utilizó su mano izquierda para forcejear con el animal hasta que logró zafarse y evitó que lo arrastrara.

Elementos de Bomberos Voluntarios, a cargo de Salvador Vargas, llegaron al lugar para brindar los primeros auxilios.

Una vez que los rescatistas estabilizaron al lesionado lo trasladaron a un hospital debido a la severidad de los daños en la extremidad.