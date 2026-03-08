Auto se ensarta en barandal de contención

Dos personas que viajaban en la unidad fueron valoradas en el lugar y no presentaron lesiones de gravedad. El choque ocurrió en los carriles que van de Tamuín hacia Ciudad Valles.

Por. Benigno Solís/La Razón

TAMPICO, TAMAULIPAS.- Un automóvil que era manejado a exceso de velocidad, se ensartó en un barandal de contención de la carretera Valles-Tampico, la tarde del domingo.

Dos personas que viajaban a bordo de la unidad, fueron valoradas en el lugar, sin sufrir lesiones de gravedad.

El encontronazo se suscitó en esa rúa, en los carriles que van de Tamuín hacia Ciudad Valles.

El carro afectado es un Volkswagen Bora en color gris que se desplazaba a gran velocidad.

Debido a que el coche circulaba a velocidad inmoderada, el operador perdió el control del volante para posteriormente salirse del camino y chocar contra el barandal de contención.

La barra metálica quedó ensartada en el motor del vehiculo.

Quienes viajaban en esa unidad resultaron policontundidos y desorientados tras el impacto pero ninguno presentaba heridas graves.

Bomberos Voluntarios de Tamuín, San Luis Potosí llegaron para atender a los afectados.