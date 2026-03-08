Camioneta impacta vehículo estacionado

El conductor que provocó el accidente se dio a la fuga, dejando abandonada su unidad.

Por Benigno Solís

Expreso-La Razón

TAMPICO, TAM.- Una camioneta terminó con daños en la parte frontal, luego de que se impactara contra un vehículo estacionado, en la zona norte de Tampico.

La colisión ocurrió a temprana hora del domingo, en la avenida Monterrey a la altura de la colonia Natividad Garza Leal.

El vehículo involucrado es una Suzuki en color gris que se desplazaba sobre la avenida en dirección de norte a sur, aparentemente a exceso de velocidad.

Al llegar a ese punto, el conductor perdió el control del volante para después estrellarse contra una camioneta en color negro que estaba estacionada, misma que terminó a un costado de la vialidad.

El operador descendió de la camioneta para retirarse del lugar.

Del hecho tomaron conocimiento elementos de Tránsito para tomar conocimiento de lo sucedido.