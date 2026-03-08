Cientos marchan en el sur de Tamaulipas para exigir justicia y seguridad en el #8M

Por. Cynthia Gallardo

La Razón

TAMPICO, TAMAULIPAS.- Cientos de mujeres acompañadas de infancias, integrantes de la comunidad sorda, varones e incluso mascotas salieron este domingo a las calles del sur de Tamaulipas para exigir justicia, seguridad y el esclarecimiento de casos de feminicidio y desaparición.

La movilización del #8M partió del carril norte-sur de la avenida Hidalgo, a la altura del cementerio municipal, avanzó por distintas vialidades y culminó en la Plaza de Armas de Tampico, donde se realizaron pronunciamientos públicos.

Durante el recorrido, el contingente hizo una parada frente a la Fiscalía Especializada en la Investigación de Delitos para Niñas, Niños, Adolescentes y de Delitos contra las Mujeres por Razones de Género, donde familiares de víctimas alzaron la voz.

Alma Delia Hernández, madre de Jessica Gabriela, víctima de feminicidio junto con su hija Scarlett en 2018 expresó:

“Soy la mamá de Jessica Gabriela. Hace ocho años le quitaron la vida a ella y a mi nieta Scarlett y hasta ahorita todavía los culpables están en proceso”

Las participantes también denunciaron casos de violencia vicaria y exigieron mayor seguridad para las mujeres al salir a las calles.

Martha De la Cruz López, integrante de la colectiva feminista Mujer Manglar, señaló que la movilización busca visibilizar las denuncias de familiares de víctimas de feminicidio y desaparición, así como de mujeres que enfrentan distintos tipos de violencia.

“Refleja esa urgencia que tenemos como sociedad de reeducarnos y entender que si las mujeres estamos en las calles es porque de otras maneras no nos escuchan”

La marcha #8M en la que se estimó la participación de alrededor de tres mil personas, concluyó en la Plaza de Armas, donde madres buscadoras como Dulce María Eligio Del Ángel, madre de Juan Alberto De la Cruz Eligio; Rosa Marina Balleza quien busca a su hijo, Noé Sandoval Balleza apoyadas por Elizabeth Mancha, representante del colectivo y familiares de víctimas exigieron avances en las investigaciones.

Alrededor del quiosco de la plaza de Armas se instaló un tendedero de denuncias y en el exterior del palacio municipal colocaron fichas de búsqueda de personas desaparecidas, mientras activistas recordaron que en México son asesinadas en promedio diez mujeres al día y que la exigencia central sigue siendo justicia y garantías de seguridad para todas.