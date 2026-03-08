Curso de caza responsable llegará a Méndez, Tamaulipas

El vocal ejecutivo del organismo, Luis Eduardo García Reyes, señaló que el encuentro busca fortalecer la cultura de la caza responsable entre quienes practican esta actividad en el estado.

Por. Antonio H. Mandujano

TAMAULIPAS, MÉXICO.- Este próximo 10 de marzo, en el municipio de Mendez, la Comisión de Caza y Pesca Deportiva de Tamaulipas anunció que realizará un curso de cazadores responsables en el municipio de Méndez, como parte de las acciones para fomentar prácticas cinegéticas adecuadas y el respeto por la fauna silvestre en la entidad.

El vocal ejecutivo del organismo, Luis Eduardo García Reyes, informó que este encuentro busca también fortalecer la cultura de la caza responsable entre quienes practican esta actividad en el estado.

“El día 10 de marzo precisamente también tenemos un curso de cazadores responsables en el municipio de Méndez promoviendo lo que es la buena caza responsable en todo el estado”, dijo en entrevista.

Además de estas capacitaciones, la Comisión de Caza y Pesca también impulsa actividades de educación ambiental dirigidas a estudiantes, con el objetivo de generar conciencia desde temprana edad sobre la importancia de la conservación de la vida silvestre.

García Reyes destacó que recientemente se conmemoró el Día Mundial de la Vida Silvestre con un evento educativo en una escuela primaria de Ciudad Victoria.

“Acabamos de conmemorar el Día Mundial de la Vida Silvestre con un espectáculo educativo en una primaria que es José Martínez y Martínez aquí en Ciudad Victoria y pues seguimos trabajando”, señaló.

El funcionario estatal finalizó diciendo que estas acciones forman parte de la estrategia de la Comisión para acercar a la comunidad, particularmente a niñas y niños, a temas relacionados con la protección de los ecosistemas y el aprovechamiento responsable de los recursos naturales.