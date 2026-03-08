Ganadora del Pulitzer revela cuántos minutos tardaría un apocalipsis nuclear causado por Irán y Estados Unidos

En ese sentido, la destacada experta militar y ganadora del Premio Pulitzer, Annie Jacobsen, aseguró que un estallido de ataques con armas nucleares sería devastador para la humanidad: “no importa cómo empiece, termina con todos muertos”, acotó la experta.

Jacobsen planteó la hipótesis del uso de las armas nucleares en el presente contexto en su reciente libro Guerra Nuclear: Un Escenario. La publicación es una historia de no ficción lanzada en 2024, en ella, la periodista describió la cronología de un hipotético primer ataque contra el territorio continental de Estados Unidos.

¿En cuánto tiempo la humanidad moriría con un ataque nuclear?

De acuerdo con la ganadora del Pulitzer (uno de los galardones más prestigioso del mundo para los periodistas y literatos), cientos de millones de personas perderían la vida en tan solo 72 minutos de comenzar una guerra nuclear, hecho que ya no parece lejano con los ataques que han lanzado Estados Unidos, Irán e Israel.

Irán asegura que solo se defienden de los bombardeos de EU. Foto: AFP

Asimismo, Annie Jacobsen precisó en qué lugares de Estados Unidos serían los primeros ataques nucleares como el Pentágono y en reactor nuclear en California, que en su historia de no ficción (que usa datos y situaciones reales con ficción) son realizados por Corea del Norte. Tras el ataque nuclear, llegarían consecuencias para los sobrevivientes, indicó la periodista:

«Y luego llega el invierno nuclear y miles de millones de personas mueren de hambre»: Annie Jacobsen.

Irán afirma que sus misiles no alcanzan a llegar a Estados Unidos

Según la ganadora del Premio Pulitzer, en caso de que Irán atacara a Estados Unidos, las autoridades solo tendrían alrededor de 6 minutos para poder reaccionar ante el aviso de que un proyectil se dirige a suelo estadounidense.

Al respecto, este domingo, el ministro de Relaciones Exteriores de Irán indicó que los misiles iraníes no pueden alcanzar suelo estadounidense, al tiempo que defendió los ataques de Teherán contra sus vecinos del Golfo.

«Son los estadounidenses quienes iniciaron esta guerra contra nosotros, atacándonos, y nos estamos defendiendo. Es obvio que nuestros misiles no pueden alcanzar suelo estadounidense», declaró el ministro Abbas Araghchi en el programa «Meet the Press» de la NBC.

