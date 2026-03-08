Impulsan orden y comercialización de mezcal en Tamaulipas

Por. Antonio H. Mandujano

TAMAULIPAS, MÉXICO.- El Gobierno de Tamaulipas trabaja en un programa para fortalecer la actividad mezcalera en el estado, con apoyos dirigidos tanto al equipamiento de los productores como a la regularización de permisos para garantizar una explotación sustentable de esta actividad.

Antonio Varela Flores, secretario de Desarrollo Rural, Pesca y Acuacultura, explicó que el impulso forma parte de una estrategia coordinada con la Secretaría de Economía, a partir de recursos que el gobernador destinó el año pasado para apoyar a los productores de mezcal.

“En el tema forestal también hablamos de los no maderables y en eso el gobernador el año pasado destinó un recurso para poder apoyar a los mezcaleros principalmente”, señaló.

Detalló que el apoyo se divide en dos vertientes: mientras la Secretaría de Economía respalda a los productores con equipamiento para aumentar la producción, la dependencia a su cargo se enfoca en ayudarlos a regularizar su actividad.

“Ellos los apoyan con el equipamiento para poder aumentar su producción y nosotros con el recurso que nos toca nos vamos a enfocar en meterlos al orden en la cuestión de los permisos”.

Varela Flores subrayó que contar con permisos es fundamental para asegurar que la explotación del agave se realice de forma sustentable, lo que requiere estudios técnicos que suelen representar un costo para los productores.

La producción de mezcal en Tamaulipas se concentra principalmente en municipios que cuentan con denominación de origen, ubicados en la zona norte y en el altiplano del estado.

“Es muy importante que todos tengan sus permisos y que tengan una explotación sustentable de sus áreas, para eso hay que hacer un estudio que tiene un costo y por eso el gobernador destinó este recurso como un subsidio para apoyarlos”, indicó.

“Está en las zonas que ya conocemos con denominación de origen, como San Carlos y San Nicolás en el norte, y también en el altiplano con municipios como Miquihuana, Tula y Jaumave”.

El funcionario reconoció que, aunque existe una importante producción de mezcal en la entidad, gran parte de ella no aparece en las estadísticas oficiales debido a que no está registrada formalmente.

Añadió que además del ordenamiento y los permisos, el objetivo es apoyar a los productores para que puedan colocar su producto en el mercado con mejores condiciones de presentación y comercialización.

“Necesitamos apoyarlos con la comercialización, con un buen envase, etiqueta, código de barras y toda la información que debe llevar para que pueda salir al mercado”, dijo.

Actualmente el gobierno estatal trabaja con un primer grupo de productores interesados en regularizar su actividad y mejorar su producción.

Varela Flores afirmó que existe interés de más productores por incursionar en la elaboración de mezcal, siempre y cuando se generen condiciones que les permitan vender su producto.

“Siempre y cuando los llevemos a la comercialización, porque lo que el gobernador nos ha indicado es que le demos valor agregado a nuestros productos”.

Finalmente, destacó que Tamaulipas cuenta con potencial para incrementar su participación en la producción nacional de mezcal y tequila, por lo que las acciones actuales buscan aprovechar ese crecimiento y fortalecer la economía rural del estado.