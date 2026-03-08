Intentaron revivir la mano con mano

En una parte de las 33 hectáreas que conforman el periodo, justo muy cerca del libramiento poniente, se edificaron cerca de tres viviendas de manera ilegal.

Por Mario Prieto.

TAMPICO, TAMAULIPAS.- Con la presunta venta ilegal de un promedio de 60 lotes intentaron “revivir” la ex invasión “Mano con Mano” , pero la Fiscalía General de Tamaulipas frustró este hecho.

“Nos dijeron que iban a venir 40 60 gentes a lotificar , si hay adentro unos seis 10 lotes, ya hablé con ellos ya les dije que eso es ilegal, no lo digo yo lo dice la Ley” expuso José Luis Almaguer uno de los propietarios de este predio.

Hace casi 15 años que fue desalojado este lugar de las familias que habitan en el sector, conocido como mano con mano, se dejó deshabitado, por lo que ahora se presentó este hecho de querer revivirlo de manera habitacional.

Personal de la fiscalía general de Tamps se hizo presente para Star salvaguardando la zona, al igual que integrantes de la familia Almaguer, quienes en todo momento mantuvieron un diálogo pacífico con algunas seis u ocho personas que se hicieron presentes.

En el lugar se detectaron un promedio de tres. Kasas edificadas en las últimas semanas quienes evidentemente se hicieron para estar procediendo a vivir en ellas, pero no se logró este cometido.

“Es un terreno que es propiedad de mi familia desde hace 40 50 años siempre hemos tenido el problema de gente que se quiere meter es esto cansado la verdad” explica.

La familia Almaguer con los papeles y la documentación que acredita a esta familia, como los propietarios de este terreno, ubicado a un costado de libramiento Poniente.