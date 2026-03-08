Llevan educación vial a escuelas de Tampico con apoyo del canino K-14

La Dirección de Tránsito y Vialidad de Tampico lleva a cabo el programa “Rigoberto acude a tu escuela”

Por Cynthia Gallardo

Expreso-La Razón

TAMPICO, TAM.- Con el objetivo de fomentar la cultura vial desde temprana edad, la Dirección de Tránsito y Vialidad de Tampico lleva a cabo el programa “Rigoberto acude a tu escuela”, mediante el cual se imparten pláticas de educación vial a estudiantes de nivel básico y medio.

El subdirector operativo de la corporación, Erik Sifuentes Hernández, informó que las sesiones tienen una duración de entre una hora y media a dos horas y cuentan con la participación del elemento canino K-14, que acompaña las actividades dirigidas a niñas, niños y jóvenes.

“Va a dar pláticas de educación vial a los niños, acompañado con el departamento de educación vial, para que desde temprana edad conozcan las señales de tránsito, las preventivas, restrictivas e informativas y así mismo cómo pueden cruzar la calle debidamente por las esquinas y las zonas peatonales”

El funcionario indicó que durante las visitas el canino también convive con los estudiantes, quienes pueden tomarse fotografías como parte de la dinámica educativa.

Hasta el momento, el programa ha llegado a cuatro escuelas primarias y secundarias del municipio.

Sifuentes Hernández invitó a las instituciones educativas interesadas a sumarse a esta estrategia preventiva, solicitando el programa mediante un oficio dirigido a la Dirección de Tránsito y Vialidad o a través del correo electrónico que la corporación tiene publicado en su página oficial de Facebook.

Señaló que empresas de la localidad también han solicitado capacitaciones relacionadas con la Ley y Reglamento de Tránsito, así como cursos de manejo a la defensiva, con el propósito de fortalecer la seguridad vial entre sus trabajadores.