Maestros gastarían hasta 3 mil pesos al mes en caseta de la Rumbo Nuevo para ir a dar clases

El subsecretario de Transporte Público, Armando Montelongo, explicó que el beneficio se otorga solo a quienes cumplen requisitos específicos, tras un análisis individual de cada caso.

Por Raúl López García

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- El traslado diario hacia escuelas ubicadas en comunidades rurales representa un fuerte gasto para decenas de maestros que viven en Ciudad Victoria y deben cruzar una caseta de cobro para llegar a sus centros de trabajo.

El pago del peaje alcanza los 75 pesos por trayecto, lo que significa 150 pesos diarios para quienes realizan el recorrido de ida y vuelta. Al finalizar el mes, el gasto puede superar los tres mil pesos, una cantidad considerable para trabajadores del sector educativo.

Ante esta situación, el Gobierno del Estado y la empresa concesionaria de la autopista acordaron otorgar tarjetones especiales para reducir el impacto económico a quienes realizan ese traslado todos los días.

El subsecretario de Transporte Público, Armando Montelongo, explicó que el beneficio se entrega únicamente a quienes cumplen requisitos específicos, luego de un análisis individual de cada caso.

“Hubo una selección, una decisión colegiada entre el Gobierno del Estado y la concesionaria. Estuvimos analizando caso por caso y siguen surgiendo personas que quieren tener este beneficio”, señaló.

Hasta el momento, más de 50 trabajadores han recibido este apoyo, principalmente maestros, maestras e intendentes que se desplazan diariamente hacia escuelas ubicadas en ejidos cercanos a la capital tamaulipeca.

“Son pocos. Regularmente son maestras e intendentes que van y vienen todos los días”, explicó el funcionario.

El esquema está limitado a trabajadores vinculados con cinco comunidades rurales, por lo que quienes no realizan el cruce de manera cotidiana o no residen en las zonas contempladas quedan fuera del beneficio.

“Mucha gente intenta decir que va una vez a la semana o que tiene un rancho allá, pero el apoyo es para quien cruza todos los días y vive en Ciudad Victoria”, puntualizó Montelongo.

El funcionario añadió que la caseta cumple con la normativa nacional debido a que existe una vía alterna gratuita, en este caso la carretera antigua, opción que permite a los automovilistas evitar el pago del peaje.

Mientras continúan llegando solicitudes, la autoridad estatal mantiene la revisión caso por caso para determinar quiénes pueden acceder al tarjetón que busca aliviar los costos de traslado de trabajadores que diariamente llevan educación a comunidades rurales.