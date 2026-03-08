Pokémon conquista mesas en Ciudad Victoria

Por Raúl López García

Fotos: Jorge Castillo

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- Una comunidad que supera los 300 jugadores mantiene vivo en Ciudad Victoria el entusiasmo por el Pokémon Trading Card Game, un juego de cartas que mezcla estrategia, colección y convivencia. Cada semana, decenas de aficionados se reúnen para disputar torneos, intercambiar cartas y poner a prueba los mazos que han construido con paciencia y dedicación.

Uno de los principales puntos de encuentro es la tienda Card N Role, ubicada sobre la avenida Los Almendros, donde todos los lunes y viernes por la noche se realizan torneos que congregan a jóvenes, adultos y familias enteras interesadas en este pasatiempo que ha crecido con fuerza en los últimos años.

Juan, propietario del establecimiento, explicó que muchos conocen el universo Pokémon por el anime, los videojuegos o aplicaciones móviles, pero no todos saben que existe un competitivo juego de cartas con más de dos décadas de historia. “Todos los lunes y viernes tenemos torneos de Pokémon. Mucha gente colecciona cartas, pero también se pueden jugar, y los muchachos vienen a competir y divertirse”, comentó.

El juego forma parte del universo Pokémon, una franquicia que recientemente celebró tres décadas desde su creación y que mantiene vigente su popularidad en distintas plataformas, desde consolas hasta juegos de mesa. En el caso del juego de cartas, las dinámicas combinan estrategia, construcción de mazos y conocimiento de reglas.

Cada jugador utiliza un mazo de 60 cartas que incluye criaturas Pokémon, cartas de entrenador, objetos y recursos que permiten fortalecer ataques o debilitar a los rivales. Durante la partida, un Pokémon se coloca al frente mientras otros cinco permanecen en la banca como apoyo, replicando de forma estratégica las batallas conocidas en los videojuegos.

La dinámica dentro de la comunidad también incluye el intercambio constante de cartas. Los jugadores compran sobres, buscan piezas específicas para mejorar sus estrategias y en ocasiones realizan intercambios con coleccionistas de otras ciudades, lo que permite fortalecer los mazos y ampliar las colecciones.

El espacio se ha convertido en un punto de convivencia intergeneracional. Niños acompañados de sus padres comparten mesa con jóvenes universitarios e incluso con profesionistas que encuentran en el juego una forma de relajarse. “Aquí no hay edad. Vienen niños de 10 años, jóvenes de 20 o 30 y hasta personas de 50. Todos se reúnen por el mismo hobby”, explicó el propietario.

Actualmente se estima que existen alrededor de seis tiendas o espacios similares en Ciudad Victoria donde se reúnen los jugadores de este juego de cartas. Tan solo en Card N Role hay cerca de 100 participantes registrados, lo que refleja el crecimiento constante de esta comunidad que, entre torneos y convivencias, ha encontrado en las cartas Pokémon una forma distinta de reunirse y competir.