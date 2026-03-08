Regresa el fútbol profesional a Altamira

Con el equipo de Tercera División “Orgullo Surtam”

Por. Óscar Figueroa

ALTAMIRA, TAMAULIPAS.- El alcalde, Dr. Armando Martínez Manríquez anunció el regreso del fútbol profesional a Altamira con la presentación oficial del equipo de Tercera División “Orgullo Surtam”, escuadra que a partir de ahora disputará sus partidos como local en el Estadio Altamira.

El anuncio se realizó en el considerado “estadio de todos”, donde autoridades municipales, directivos y aficionados se dieron cita para conocer al representativo que buscará impulsar el talento deportivo de la región.

Durante el evento, el edil deseó éxito a la directiva y al plantel que integrará este nuevo proyecto deportivo.

“Les deseamos el mayor de los éxitos a su presidente Rubén Martín García Castelán, a su directiva y al cuerpo técnico encabezado por Francisco “Panchillo” Fernández, y por supuesto a los jugadores”, expresó.

El alcalde destacó que este equipo representa una oportunidad para impulsar a jóvenes futbolistas del sur de Tamaulipas y consolidar a Altamira como una ciudad promotora del deporte.