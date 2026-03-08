Sasha Sokol exige en el 8M que Luis de Llano cumpla su sentencia

La cantante señaló que a cuatro años de su denuncia por abuso y tras un fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el productor no ha cumplido con su sentencia

MÉXICO.- Sasha Sokol compartió un mensaje a través de redes sociales con motivo del 8 de marzo en el Día Internacional de la Mujer para alzar la voz una vez más y exigir que el productor Luis de Llano cumpla la sentencia interpuesta por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en la que se le obliga a reconocer su responsabilidad y que no ha cumplido argumentando que no quiere «revictimizar» a la cantante.

En marzo de 2022 la cantante presentó una denuncia contra Luis de Llano tras las declaraciones que hizo el productor en entrevista con Yordi Rosado en las que minimiza la duración y admite haber tenido una relación con la artista cuando ella tenía 14 años y él 39. La cantante acusó a Llano de aprovecharse de su posición de poder para mantener una relación asimétrica e inapropiada con ella cuando era menor de edad.

¿Cuál es el mensaje de Sasha Sokol en el 8M?

Sasha Sokol publicó un mensaje a través de sus redes sociales con el que exige que Luis de Llano cumpla con la sentencia interpuesta por la Suprema Corte de Justicia de la Nación tras probarse que cometió abuso sexual. El argumento, señala la cantante, es que el productor no quiere «revictimizarla» y ante esto puntualizó que el propósito de su exigencia es que asuma su responsabilidad.

«Dudé mucho si el día de hoy debía escribir algo o no. Dudé porque sé que hay personas que están cansadas de mi historia. La verdad yo también estoy cansada y sé que muchas mujeres que buscan justicia también lo están. Estamos cansadas de plantear nuestros argumentos, mostrar pruebas, esperar la respuesta de las autoridades y las consecuencias para los responsables. Como el silencio jamás cambiará las cosas, aquí estoy, nuevamente nombrando los hechos», escribió la cantante en Instagram.

¿Cuál es la sentencia que debe cumplir el productor Luis de Llano?

En mayo de 2023 un juez civil en México condenó por daño moral a Luis de Llano al determinar que violentó la dignidad, integridad física, intimidad y honor de la cantante Sasha Sokol. En junio de 2025 rechazó el amparo del productor y ratificó la sentencia en su contra con la que lo obliga a pedir una disculpa pública y pagar una indemnización que, señaló la cantante, será donada a una institución de defensa a menores.

«¿Por qué es importante para mí que ofrezca una disculpa pública? Porque al reconocer sus actor se estabiliza la verdad. ¿Por qué no me es suficiente el fallo de la SCJN? Porque mi objetivo no era llegar al más alto poder, sino que quien me dañó asuma su responsabilidad. Así que aunque sea incómodo y aunque canse vuelvo a alzar la voz como lo hacen tantas mujeres, ante la necesidad de que las cosas cambien, para mí y para todas», se lee en el mensaje.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO