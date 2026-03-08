Sheinbaum conmemora el 8M con mujeres de las Fuerzas Armadas

La presidenta Claudia Sheinbaum encabezó este sábado el homenaje del Día Internacional de la Mujer en el Campo Marte, junto a soldadas, marinas, aviadores y guardias nacionales que sirven a México con uniforme.

La presidenta Claudia Sheinbaum encabezó este sábado la conmemoración del Día Internacional de la Mujer en el Campo Deportivo Militar Marte, en la Ciudad de México, con un homenaje a las mujeres del Ejército, la Fuerza Aérea, la Marina y la Guardia Nacional.

Sheinbaum, primera mujer presidenta en 200 años de República, entregó condecoraciones y reconocimientos a 60 mujeres, 30 del Ejército, Fuerza Aérea y Guardia Nacional, 10 de la Secretaría de Marina y 20 de la Secretaría de las Mujeres.

Desde el presidio, la mandataria trazó una línea directa entre las mujeres de las Fuerzas Armadas y las heroínas de la Independencia, la Reforma y la Revolución, Leona Vicario, Josefa Ortiz, Gertrudis Bocanegra, Hermila Galindo, entre cientos más.

El secretario de Defensa, general Ricardo Trevilla Trejo, informó que el Ejército, la Fuerza Aérea y la Guardia Nacional suman hoy más de 42 mil 660 mujeres en sus filas, de las cuales más de siete mil se incorporaron en la presente administración.

Este año, mil 560 mujeres se graduarán del Sistema Educativo Militar, el número más alto en la historia de la institución, una cifra que también acompaña la apertura de todas las unidades operativas al mando femenino.

La secretaria de las Mujeres, Citlalli Hernández Mora, mencionó la Cartilla de Derechos de las Mujeres, los Centros LIBRE y la primera Secretaría de las Mujeres como parte del andamiaje institucional construido en este sexenio.

“Un país más justo es, sin duda, un país más fuerte”, dijo Sheinbaum, y convocó a seguir construyendo un México donde la igualdad sea una realidad cotidiana y donde el talento de cada mujer encuentre siempre un espacio para florecer.