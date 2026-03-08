Uniformes y útiles gratuitos: apuesta por la permanencia escolar en Tamaulipas

La subsecretaria de Planeación de la Secretaría de Educación de Tamaulipas, Sylvia Isabel Martínez Guerra, informó que la estrategia inició en 21 municipios y ahora se amplía a Abasolo, Casas, Jiménez y Jaumave.

Por Raúl López García

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- La entrega gratuita de uniformes y útiles escolares se consolidó como uno de los programas sociales prioritarios en la política educativa estatal.

La subsecretaria de Planeación de la Secretaría de Educación de Tamaulipas, Sylvia Isabel Martínez Guerra, explicó que la estrategia inició en 21 municipios y actualmente suma cuatro más: Abasolo, Casas, Jiménez y Jaumave.

El programa se dirige a estudiantes de educación básica y tiene como finalidad garantizar igualdad de condiciones para el acceso y permanencia escolar.

“Garantizamos la entrega gratuita de uniformes y útiles escolares, fortaleciendo la economía familiar y asegurando condiciones de igualdad”, expresó la funcionaria.

De acuerdo con la exposición oficial, el esquema prioriza municipios con alta y mediana marginación, con enfoque progresivo para ampliar cobertura.

La autoridad destacó que el apoyo llega directamente a los hogares y reduce gastos escolares al inicio del ciclo.

“Que no haya alumnos que por no contar con uniforme se queden fuera de la escuela”, puntualizó Martínez Guerra.

Además del componente económico, la funcionaria resaltó el impacto emocional y social de la medida.

“Les permite estar en condiciones de igualdad con todos sus compañeros. Es un principio de equidad”, afirmó.

La política busca fortalecer identidad institucional y sentido de pertenencia, elementos que inciden en la permanencia escolar.

El programa forma parte del compromiso educativo de la actual administración y se proyecta como estrategia permanente en los siguientes mil días de gobierno.

Desde la visión oficial, la entrega de uniformes y útiles no solo representa un apoyo material, sino una intervención directa para evitar abandono escolar en contextos vulnerables.