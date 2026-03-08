VIDEO: Mujer cae de rueda de la fortuna tras una falla mecánica

Una grabación del impactante momento se viralizó a través de las redes sociales

ARGENTINA.- Un par de personas que viajaban al interior de la canastilla de una rueda de la fortuna vivieron momentos de angustia y terror luego de que la atracción mecánica presentará una falla que provocó la caída de una mujer desde varios metros de altura.

Los hechos ocurrieron el pasado viernes 6 de marzo durante el segundo día de la celebración de la Fiesta Provincial del Trigo llevada a cabo en la ciudad de Tres Arroyos, en Argentina y quedaron captados en un video que se viralizó a través de las redes sociales.

En la grabación se puede ver como la canastilla de la atracción queda completamente volteada, forzando a la mujer a soltarse y caer desde una altura considerable, sin embargo, logra ser atrapada de último momento por una de las personas que se encontraban debajo, lo que amortigua su caída, aunque finalmente termina quedando inconsciente.

¿Cuál es el estado de salud de la mujer que cayó de la rueda de la fortuna?

En otra parte del video se puede ver como tres hombres, aparentemente trabajadores de la feria logran rescatar con éxito a una segunda persona que viajaba en la misma canastilla que la mujer, esta vez evitando que esta caiga al vació como en el primer caso.

A pesar de las impactantes imágenes, de acuerdo con información de medios locales la mujer logró sobrevivir de milagro, únicamente presentando heridas menores, por lo que se reportó fuera de peligro, mientras las autoridades realizan indagaciones para dar con la causa que dio origen a la falla en el juego mecánico.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO