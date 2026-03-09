Advierten sanciones por ingresar a lagunas con presencia de cocodrilos en Tampico

Protección Civil mantiene recomendaciones permanentes para evitar accidentes, principalmente respetar la señalética instalada en las áreas donde se advierte la presencia de fauna silvestre.

Por Cynthia Gallardo

Expreso-La Razón

TAMPICO, TAM.- El ingreso indebido a cuerpos de agua como las lagunas del Chairel y del Carpintero, donde existe señalización que advierte el riesgo por ser hábitat de cocodrilos, puede derivar en la detención de las personas por parte de elementos de la Guardia Estatal, advirtió el director de Protección Civil en Tampico, José Antonio Marín Flores.

El funcionario señaló que además de la vigilancia de las autoridades, la participación ciudadana es fundamental para reportar cualquier situación de riesgo o a personas que ignoren las restricciones establecidas en estos espacios.

“Sí, claro, está la Guardia Estatal. La gente nos apoya mucho brindando esta información; es importante que lo hagan al 911 al momento”

“Nosotros siempre hacemos las recomendaciones necesarias. Hacemos la recomendación de no ingresar a esos cuerpos de agua. Tenemos instalado un módulo en la Fray Andrés de Olmos, otro en la laguna y otro en la plaza de la Libertad o Hijas de Tampico; en esos módulos está siempre personal de Turismo, Protección Civil y Bomberos para auxiliar a la población. Sí es bien importante respetar los señalamientos y las indicaciones”

El titular de Protección Civil dijo que actualmente autoridades de los tres niveles de gobierno trabajan en la preparación del operativo de seguridad que se implementará durante la próxima temporada vacacional de Semana Santa, con el objetivo de garantizar la seguridad de visitantes y residentes en los principales puntos turísticos de la ciudad.