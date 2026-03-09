Aparatoso choque deja siete lesionados en la Victoria–Monterrey

Este accidente que pudo terminar en tragedia se registró en el kilómetro 40 de la carretera Victoria-Monterrey muy cerca del poblado el Barretal.

Fotos Héctor Perales

Por. Alejandro Dávila

Expreso

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- Siete personas lesionadas, dos de ellas trasladadas a un nosocomio es el saldo que dejó un aparatoso accidente en el que participó una camioneta y una cuatrimoto las cuales terminaron volcadas luego del impacto.

Autoridades y cuerpos de emergencia se dieron cita en el tramo para atender a la familia ocupante de la pick up y al chofer de la cuatri.

Este último además de un integrante de la familia fueron los que necesitaron traslado a un nosocomio ya que sus lesiones requerían ser examinadas por un médico.

De acuerdo al reporte de las autoridades la camioneta participante es una unidad de la marca Nissan Frontier con placas de circulación del estado de Nuevo León destino al que aparentemente se dirigían.

Detalló el conductor que justo pasando El Barretal no se percató en qué momento le salió al paso una cuatri-moto a la cual le alcanzó a pegar pese a que dio el volantazo.

Esta misma maniobra hizo que perdiera el control y abandonara la carretera para luego volcarse sobre su lado derecho.

La cuatri por su parte tuvo exactamente el mismo destino pues tras recibir el «llegue» por parte de la troca también salió de la carpeta de rodamiento y dio de volteretas.

Viajantes que pasaban por la zona, al percatarse de la fuerte escena llamaron al 911 y pidieron el arribo de las ambulancias, así como de los agentes de la Guardia Nacional.

Una grúa particular se encargó de remolcar las unidades a un corralón.