Capacitan a productores en cien escuelas

En esos espacios los productores reciben capacitación directa para mejorar sus cultivos, reducir costos y avanzar hacia prácticas agrícolas más sustentables

Por. Antonio H. Mandujano

EXPRESO-LA RAZÓN

TAMAULIPAS, MÉXICO.- En Tamaulipas, la agricultura ya no solo se basa en la práctica, sino que también se fortalece con capacitación técnica y académica a través del programa de acompañamiento “Cosechando Soberanía”, el cual ha logrado consolidar más de 100 escuelas de campo en la entidad.

En estos espacios, productores reciben capacitación directa para mejorar sus cultivos, reducir costos y avanzar hacia prácticas agrícolas más sustentables.

De acuerdo con José Merced Coronado, enlace estatal del programa, esta estrategia ha permitido ampliar la atención y el conocimiento para miles de agricultores en distintas regiones del estado.

“Tenemos actualmente más de 100 escuelas de campo aquí en Tamaulipas; atendemos a más de 2 mil 500 productores en alrededor de 27 municipios del estado”, señaló.

Explicó que estas escuelas funcionan como centros de aprendizaje instalados en comunidades y ejidos, donde técnicos especializados trabajan directamente con los productores mediante prácticas en parcela.

“En las comunidades organizamos a los productores y formamos una escuela de campo. Esa es la metodología: capacitarlos principalmente en la elaboración de insumos para reducir costos de producción, obtener cosechas más sanas y que esto se refleje en su economía al momento de la cosecha”, explicó.

El programa se encuentra distribuido en cuatro regiones del estado: norte, centro, sur y altiplano, lo que ha permitido ampliar la cobertura y acercar la capacitación a más zonas agrícolas.

Asimismo, el acompañamiento técnico abarca todo el ciclo productivo, desde la preparación de la semilla hasta la comercialización de la cosecha.

“El acompañamiento inicia desde la siembra, desde la preparación de la semilla hasta la comercialización, apoyando al productor en todo el proceso”, comentó.

Dentro de las escuelas de campo, los agricultores también aprenden a elaborar bioinsumos que sustituyen productos químicos comerciales, lo que ayuda a reducir gastos.

Entre estos insumos se encuentran fertilizantes foliares, preparados para el control de plagas, ureas orgánicas e incluso hidrolizado de pescado, elaborado con residuos de pescado o camarón, que aporta nutrientes importantes para el desarrollo de las plantas.

Sobre el crecimiento del programa, destacó que ha sido gradual en el estado, recordando que cuando inició solo existían unas cuantas escuelas de campo.

“Hemos ido de menos a más; cuando comenzó el programa teníamos seis escuelas de campo y actualmente contamos con 122 distribuidas en 27 municipios del estado”, indicó.

Los resultados, afirmó, ya se reflejan en mejores rendimientos y menores costos para los productores, pues con esta preparación las producciones pueden aumentar hasta un 50 por ciento sin incrementar los gastos.

“Tenemos casos donde antes se obtenían 800 kilos de maíz y ahora se levantan mil o hasta mil 200 kilos; además, los costos de producción bajan porque el productor ya no compra agroquímicos, sino que él mismo produce sus insumos”, explicó.

El programa trabaja principalmente con cultivos de granos como maíz, frijol, sorgo y soya, además de caña de azúcar y algunos proyectos relacionados con la producción de miel.

Finalmente, el enlace estatal señaló que la meta es continuar ampliando el número de escuelas de campo y atender a más productores interesados en recibir este acompañamiento técnico en Tamaulipas.