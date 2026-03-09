Crisis en el Tec de Altamira: tras foto con arma, ahora aparecen alumnos con alcohol

Por Óscar Figueroa

Expreso-La Razón

ALTAMIRA, TAM.- El Instituto Tecnológico de Altamira (ITA) enfrenta una nueva polémica tras la difusión de un video en redes sociales donde aparecen estudiantes con bebidas alcohólicas dentro del plantel.

En las imágenes se observa a los jóvenes con botellas y refrescos en un área común de la institución, acto que viola el reglamento escolar.

Este hecho se suma a una serie de incidentes de seguridad que mantienen en alerta a la comunidad educativa.

Apenas la semana pasada, circuló una fotografía de un estudiante, presuntamente perteneciente al ITA, quien portaba un arma de fuego.

Ante la gravedad de la imagen, el plantel emitió un comunicado oficial para informar sobre las investigaciones internas y el refuerzo de los protocolos de vigilancia.

La reciente evidencia del consumo de alcohol dentro de las instalaciones genera críticas sobre el control de acceso y la supervisión de los alumnos en el campus. Padres de familia exigen sanciones para los involucrados, pues estos eventos empañan la imagen académica de la institución y ponen en riesgo la integridad del alumnado.

Hasta el momento, las autoridades directivas del Tecnológico de Altamira no fijan una postura oficial sobre el video de las bebidas embriagantes. Se espera que en las próximas horas la dirección tome medidas disciplinarias y dé a conocer si habrá una revisión más estricta en las entradas para evitar el ingreso de sustancias u objetos prohibidos.