Detectan tres basureros clandestinos en Tampico; llaman a evitar tirar basura

Exhortan a la ciudadanía a colaborar con la administración municipal para mantener la limpieza de la ciudad, evitando arrojar basura en la vía pública

Por Cynthia Gallardo

Expreso-La Razón

TAMPICO, TAM.- Al menos tres espacios utilizados como basureros clandestinos han sido detectados en distintos sectores de Tampico, una situación que, de acuerdo con autoridades municipales, ha sido propiciada principalmente por ciudadanos que arrojan desechos en lugares no autorizados.

El presidente de la Comisión de Servicios Públicos en el Cabildo de Tampico, Vladimir Castellanos García, señaló que estos puntos se ubican en colonias donde vecinos han comenzado a depositar basura de manera irregular.

“Se me vienen tres casos: Frente Democrático, Enrique Cárdenas González y el área de Tancol… por parte de los vecinos están agarrando puntos que no son adecuados”

El edil indicó que el municipio mantiene coordinación con carretoneros para evitar que también utilicen estos espacios como tiraderos, a través de acuerdos que buscan ordenar la disposición de residuos.

“Del área de Servicios Públicos, el secretario ha dialogado con los carretoneros para ponernos de acuerdo, con lo cual se ha logrado este tipo de acciones”

Castellanos García exhortó a la ciudadanía a colaborar con la administración municipal para mantener la limpieza de la ciudad, evitando arrojar basura en la vía pública o en terrenos baldíos que posteriormente se convierten en focos de contaminación.